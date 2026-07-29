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Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными, считают в ГД - РИА Новости, 29.07.2026
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13:33 29.07.2026
Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными, считают в ГД

Депутат Свинцов: сервисы знакомств в России должны быть верифицированными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы Свинцов заявил, что все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными.
  • ФСБ установила, что сотрудники спецслужб Украины использовали сервис знакомств "Дайвинчик" для онлайн-контакта с российскими молодыми людьми.
  • Свинцов считает, что государство должно обязать сервисы знакомств проверять аккаунты пользователей и не допускать анонимных аккаунтов и сомнительных платформ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными, а их пользователи - живыми людьми с понятной биографией, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
ФСБ установила, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.
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"Я считаю, что государство должно принять меры, и все сервисы знакомств должны быть верифицированными. То есть государство должно обязать все сервисы, чтобы все, кто там размещает свои аккаунты и ведет переписку, чтобы это все были верифицированные, живые люди, с понятной биографией", - сказал Свинцов.
По его словам, если и пользоваться сервисами знакомств, то только там, где есть проверенные контакты.
Депутат отметил, что не должно быть никаких анонимных аккаунтов, никаких сомнительных платформ, где под видом знакомства могут скрываться мошенники или люди с совсем другими намерениями.
"Человек должен знать, понимать, кто перед ним, кто на том конце монитора. Да, то есть это может быть действительно разные города, и сложно познакомиться, так сказать, в метро, потому что люди живут в разных регионах, в разных городах, в разных часовых поясах. Но в любом случае это должны быть понятные люди и с понятной историей", - добавил Свинцов.
По его мнению, надо стараться искать свою половинку в личном общении.
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