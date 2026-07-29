В Госдуме прокомментировали идею о выплатах за долгий брак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инициатива о введении федеральной выплаты за продолжительный брак в настоящее время не обсуждается Госдумой всерьез, сообщил Виталий Милонов.
- Ранее с инициативой о выплатах за долгий брак выступали депутаты различных думских фракций.
- По мнению Милонова, секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер, и выплатами не заставить людей сохранять брак на протяжении долгих лет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Инициатива о введении федеральной выплаты за продолжительный брак в настоящее время не обсуждается Госдумой всерьез, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Ранее с соответствующей инициативой выступали депутаты различных думских фракций.
По мнению парламентария, никакими выплатами не заставить людей сохранять брак на протяжении долгих лет. Он отметил, что секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер.
"Наверное, нам лучше стоит смотреть в сторону молодых людей, чтобы они не боялись делать шаги по направлению в ЗАГС", - заключил депутат.