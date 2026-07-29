В Госдуме прокомментировали идею о выплатах за долгий брак

Краткий пересказ от РИА ИИ Инициатива о введении федеральной выплаты за продолжительный брак в настоящее время не обсуждается Госдумой всерьез, сообщил Виталий Милонов.

Ранее с инициативой о выплатах за долгий брак выступали депутаты различных думских фракций.

По мнению Милонова, секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер, и выплатами не заставить людей сохранять брак на протяжении долгих лет.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Инициатива о введении федеральной выплаты за продолжительный брак в настоящее время не обсуждается Госдумой всерьез, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее с соответствующей инициативой выступали депутаты различных думских фракций.

"Как правило, в период избирательной кампании мы чаще слышим такие смелые предложения (введение федеральной выплаты за долгий брак - ред.). Однако после шумного заявления зачастую не следует никаких шагов в сторону реализации. В Госдуме эта тема сейчас не обсуждается всерьез", - сказал Милонов

По мнению парламентария, никакими выплатами не заставить людей сохранять брак на протяжении долгих лет. Он отметил, что секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер.