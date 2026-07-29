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В Госдуме прокомментировали идею о выплатах за долгий брак - РИА Новости, 29.07.2026
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11:20 29.07.2026 (обновлено: 11:21 29.07.2026)
В Госдуме прокомментировали идею о выплатах за долгий брак

Милонов: Госдума не обсуждает всерьез инициативу о выплатах за долгий брак

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инициатива о введении федеральной выплаты за продолжительный брак в настоящее время не обсуждается Госдумой всерьез, сообщил Виталий Милонов.
  • Ранее с инициативой о выплатах за долгий брак выступали депутаты различных думских фракций.
  • По мнению Милонова, секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер, и выплатами не заставить людей сохранять брак на протяжении долгих лет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Инициатива о введении федеральной выплаты за продолжительный брак в настоящее время не обсуждается Госдумой всерьез, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Ранее с соответствующей инициативой выступали депутаты различных думских фракций.
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"Как правило, в период избирательной кампании мы чаще слышим такие смелые предложения (введение федеральной выплаты за долгий брак - ред.). Однако после шумного заявления зачастую не следует никаких шагов в сторону реализации. В Госдуме эта тема сейчас не обсуждается всерьез", - сказал Милонов.
По мнению парламентария, никакими выплатами не заставить людей сохранять брак на протяжении долгих лет. Он отметил, что секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер.
"Наверное, нам лучше стоит смотреть в сторону молодых людей, чтобы они не боялись делать шаги по направлению в ЗАГС", - заключил депутат.
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