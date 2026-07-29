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В ГД предложили защитить матерей-героинь при назначении единого пособия - РИА Новости, 29.07.2026
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11:05 29.07.2026
В ГД предложили защитить матерей-героинь при назначении единого пособия

Буцкая предложила защитить матерей-героинь при назначении единого пособия

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая
Председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила исключить ежемесячные выплаты матерям-героиням из доходов семьи при назначении единого пособия на детей.
  • В настоящее время ежемесячная денежная выплата в размере 76 458,40 рубля учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия.
  • Буцкая отметила, что включение ежемесячной выплаты в доход приводит к тому, что семья теряет право на получение единого пособия на детей, размер которого в большинстве случаев превышает сумму выплаты.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила исключить ежемесячные выплаты, положенные матерям-героиням, из доходов семьи при назначении единого пособия на детей.
Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что в настоящее время ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия. Уточняется, что размер ЕДВ с учетом индексации составляет 76 458,40 рубля.
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"Совет матерей просит внести изменения в постановление правительства РФ от 16.12.2022 № 2330, дополнив подпункт "ш" пункта 53 прямым указанием на то, что все денежные выплаты, предусмотренные указом президента РФ от 15.08.2022 Nº 558 (как единовременные, так и ежемесячные), не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для целей назначения единого пособия", - сказано в письме.
Как поясняется в обращении, причиной возникшей правовой коллизии служит то, что в действующих правилах, утвержденных постановлением правительства, обозначены только единовременные денежные поощрения при присвоении звания "Мать-героиня", ежемесячные выплаты, введенные позднее, в этот перечень не включены.
"Сумма единого пособия на нескольких детей в большинстве случаев значительно превышает 76 458,40 рубля, получаемых за звание. Таким образом, включение ЕДВ в доход приводит к тому, что семья теряет пособие, размер которого больше самой выплаты, и ее совокупный доход снижается, что противоречит самой идее государственной поддержки", - отметила Буцкая.
Кроме того, парламентарий также просит обеспечить единообразное применение указанной нормы на всей территории России, чтобы многодетные матери, удостоенные высшего звания, не теряли право на другие меры социальной поддержки.
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