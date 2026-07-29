Рейтинг@Mail.ru
Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 29.07.2026
Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое

РИА Новости: количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число партнерств между городами-побратимами России и США сократилось вдвое из-за конфликта на Украине.
  • Движение городов-побратимов зародилось в 1944 году, когда были установлены отношения между Сталинградом и Ковентри.
  • Активное развитие связей между советскими, а затем российскими и американскими городами происходило в 1980–1990-е годы.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Число партнерств между городами-побратимами России и США сократилось вдвое из-за конфликта на Украине, заявил РИА Новости почетный президент американской Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.
Движение городов-побратимов зародилось в годы Второй мировой войны: в 1944 году отношения установили разрушенные войной Сталинград и британский Ковентри. Связи между советскими, а затем российскими и американскими городами стали активно развиваться позднее - особенно в 1980–1990-е годы, когда муниципальные и общественные обмены рассматривались как один из инструментов преодоления наследия холодной войны.
Родни Мимс Кук-младший - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
США хотят провести совместный концерт музыкантов России и Украины
01:32
"Честно говоря, в результате конфликта (на Украине - ред.) отношения охладели. Число городов-побратимов сократилось с 60 до 30", - сказал собеседник агентства, комментируя текущий уровень сотрудничества между городами-побратимами двух стран.
По его словам, контакты между такими городами сейчас носят эпизодический характер и поддерживаются преимущественно по инициативе американской стороны.
Несмотря на охлаждение отношений, Борум сообщил, что продолжает взаимодействовать с российским посольством в Вашингтоне. В частности, он участвует в совместном историческом проекте, результаты которого планируется представить в следующем году.
"Работаю над историческим проектом совместно с посольством, результаты будут в следующем году. В прошлом месяце я был на оживленном приеме и культурно-развлекательной программе в посольстве", - заключил Борум.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Диалог парламентариев России и США идет, заявил Володин
27 июля, 15:06
 
В миреРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала