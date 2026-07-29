Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое

Краткий пересказ от РИА ИИ Число партнерств между городами-побратимами России и США сократилось вдвое из-за конфликта на Украине.

Движение городов-побратимов зародилось в 1944 году, когда были установлены отношения между Сталинградом и Ковентри.

Активное развитие связей между советскими, а затем российскими и американскими городами происходило в 1980–1990-е годы.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Число партнерств между городами-побратимами России и США сократилось вдвое из-за конфликта на Украине, заявил РИА Новости почетный президент американской Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.

Движение городов-побратимов зародилось в годы Второй мировой войны: в 1944 году отношения установили разрушенные войной Сталинград и британский Ковентри . Связи между советскими, а затем российскими и американскими городами стали активно развиваться позднее - особенно в 1980–1990-е годы, когда муниципальные и общественные обмены рассматривались как один из инструментов преодоления наследия холодной войны.

"Честно говоря, в результате конфликта (на Украине - ред.) отношения охладели. Число городов-побратимов сократилось с 60 до 30", - сказал собеседник агентства, комментируя текущий уровень сотрудничества между городами-побратимами двух стран.

По его словам, контакты между такими городами сейчас носят эпизодический характер и поддерживаются преимущественно по инициативе американской стороны.

Несмотря на охлаждение отношений, Борум сообщил, что продолжает взаимодействовать с российским посольством в Вашингтоне. В частности, он участвует в совместном историческом проекте, результаты которого планируется представить в следующем году.