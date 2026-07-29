Зеленский встречается с сенаторами перед голосованием по закону Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы США проводят встречу с Владимиром Зеленским в Капитолии перед голосованием по новым санкциям против РФ.

Ранее Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, встреча длилась менее часа.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Сенаторы США проводят встречу с Владимиром Зеленским в Капитолии перед голосованием по новым санкциям против РФ.

Зеленский выступает перед представителями обеих партий в конгрессе накануне голосования по закону Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ - ред.) о санкциях против России и Ирана", - написал в соцсети X сенатор Джон Корнин.

Ранее Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Телеканал NewsNation сообщил, что встреча длилась менее часа.

Законопроект о новых санкциях против РФ предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США, а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, и из стран, "содействующих обходу санкций". Один из авторов инициативы - скончавшийся Грэм.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.