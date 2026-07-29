Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встречается с сенаторами перед голосованием по закону Грэма* - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 29.07.2026
Зеленский встречается с сенаторами перед голосованием по закону Грэма*

Сенаторы США встречаются с Зеленским перед голосованием по санкциям против РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы США проводят встречу с Владимиром Зеленским в Капитолии перед голосованием по новым санкциям против РФ.
  • Ранее Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, встреча длилась менее часа.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Сенаторы США проводят встречу с Владимиром Зеленским в Капитолии перед голосованием по новым санкциям против РФ.
"Зеленский выступает перед представителями обеих партий в конгрессе накануне голосования по закону Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ - ред.) о санкциях против России и Ирана", - написал в соцсети X сенатор Джон Корнин.
Ранее Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Телеканал NewsNation сообщил, что встреча длилась менее часа.
Законопроект о новых санкциях против РФ предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США, а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, и из стран, "содействующих обходу санкций". Один из авторов инициативы - скончавшийся Грэм.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Санкции США за импорт энергоресурсов из России опасны для мира, заявил МИД
27 июля, 18:35
 
В миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжон КорнинДональд ТрампКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала