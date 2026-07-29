Врач объяснила, почему нельзя обмениваться каплями для глаз с коллегами

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-офтальмолог Айгуль Отхозория предупредила, что обмен глазными каплями с коллегами может привести к распространению инфекции.

Для снятия дискомфорта в глазах врач порекомендовала упражнение «Метка на стекле» по методу Аветисова.

Если неприятные ощущения в глазах возникают ежедневно, не проходят после отдыха или сопровождаются снижением остроты зрения, стоит незамедлительно обратиться к офтальмологу.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обмен глазными каплями с коллегами может привести к распространению инфекции, предупредила врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория.

"Если человек сталкивается с сухостью глаз, когда работает за компьютером, помочь могут глазные капли. Применять их можно только по назначению врача. Важно также не обмениваться глазными каплями с коллегами, так как это может грозить распространением инфекции", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Отхозорию.

По словам врача, в офисе летом важно следить, чтобы поток воздуха от кондиционера не был направлен в лицо, поддерживать комфортную влажность, правильно организовывать освещение и каждые 20 минут делать перерывы, переводя взгляд на предметы вдали.

При постоянной сухости глаз у тех, кто носит линзы, нужно обратиться к офтальмологу для подбора других линз и коррекции режима их ношения, посоветовала Отхозория.

Для снятия дискомфорта в глазах врач порекомендовала упражнение "Метка на стекле" по методу Аветисова - перевод фокуса с точки на окне на объекты за ним и обратно, начиная с пяти минут на каждый глаз и постепенно увеличивая время до 15 минут.