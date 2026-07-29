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Главу районного суда Харьковской области задержали за взятку - РИА Новости, 29.07.2026
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12:48 29.07.2026
Главу районного суда Харьковской области задержали за взятку

Главу районного суда Харьковской области задержали за получение взятки

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава районного суда Харьковской области задержан за получение взятки.
  • Судья обещал удовлетворить иск женщины, претендовавшей на наследство после смерти мужа, несмотря на отсутствие официального брака.
  • Судье грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Глава районного суда Харьковской области задержан за получение взятки, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
"Разоблачен председатель одного из районных судов Харьковской области на вымогательстве взятки за принятие "нужного" решения. За денежное вознаграждение чиновник пообещал удовлетворить иск женщины, претендовавшей на наследство после смерти мужа, несмотря на отсутствие с умершим официального брака", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя судьи не называется.
Отмечается, что судья использовал своего знакомого - следователя местного отдела полиции, через которого получал взятку и общался с клиенткой. Весной правоохранители разоблачили посредника сразу после передачи главе суда 2 тысяч долларов, полученных от истицы.
Судье предъявлено обвинение по статье "Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение". Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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