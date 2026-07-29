"Самим не хватает". Европа опять указала Киеву место

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Украина не готова к зиме: для отопительного сезона недостаточно ни газа, ни угля. Надежда, как всегда, на поддержку ЕС, но там полно своих проблем. О том, как складывается ситуация, — в материале РИА Новости.

"Совсем не готовы"

Сейчас в подземных хранилищах газа (ПХГ) лишь около семи миллиардов кубометров, примерно половина того, что требуется для отопления в теплую зиму. А для холодной нужно минимум 20 миллиардов кубов, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

"По углю — порядка двух миллионов тонн у них в запасах. Этого хватит до сентября, потому что каждый день надо электроэнергию вырабатывать. Нужно еще примерно три миллиона загрузить на склады, пока этого не делается", — уточнил он.

После прекращения прямых закупок российского газа Киев импортирует топливо через европейский рынок. Используются как физические поставки через соседние страны, так и механизмы виртуального реверса. Основными хабами остаются Словакия, Венгрия, Польша и Румыния.

« Причем расплачивается за это Запад. Так, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил "Нафтогазу" кредит — 200 миллионов евро, примерно столько же выделила Норвегия.

Трейдеры — норвежские или американские — продают Киеву газ по европейской рыночной цене.

"Запасы исчерпаны"

Но и в ЕС ПХГ заполнены в среднем лишь на 49,7%. Сказались холодная зима, высокие темпы отбора газа, неблагоприятная ценовая конъюнктура. Восстановить запасы надо к ноябрю, однако неопределенность с ближневосточными поставками ставит под вопрос планы по добору топлива.

В такой ситуации помочь Украине трудно.

« "Киев делает ставку на максимальную закачку газа в собственные ПХГ в межсезонье. Однако в условиях дефицита или резкого роста цен на европейском хабе TTF ЕС в первую очередь постарается обеспечить собственный спрос", — указывает Юлия Давыдова, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Могут не потянуть

Помимо долгосрочных контрактов, Киев закупает газ на спотовом рынке. Речь идет как о европейских хабах (в том числе топлива, поступившего через СПГ-терминалы), так и о виртуальном реверсе.

Значение спота сильно выросло в 2025-м, когда остановился транзит российского газа через украинскую территорию.

При виртуальном реверсе трейдеры покупают газ на европейском рынке и бронируют мощности на вход в украинскую ГТС. Киев получает топливо на границе, а европейская система балансирует потоки. Оплачивается это в основном также за счет целевых кредитов и грантов Запада, но частично и из собственных средств.

Теоретически в кризисном сценарии, если в ЕС откажутся финансировать украинский импорт, Киев вполне мог бы приобретать больше газа на европейском спотовом рынке. Однако есть ряд препятствий. Прежде всего трудности возникают из-за пропускной способности сетей.

« "Газотранспортная система Украины проектировалась для транзита с востока на запад, а не наоборот, поэтому реверс физически ограничен. Доставка от западных точек входа (Словакия, Польша, Венгрия, Румыния) к восточным и южным потребителям требует работы компрессорных станций в нестандартных режимах, что снижает общую эффективность и увеличивает технологические потери", — поясняет Давыдова.

После отказа от российского трубопроводного газа европейский рынок стал гораздо сильнее зависеть от поставок СПГ. При этом мощности терминалов по приему и регазификации не увеличились.

« "Конкуренция за использование инфраструктуры СПГ внутри ЕС усилится. Вряд ли европейские страны выделят Украине дополнительные мощности в ущерб собственным потребителям. Тем более что финансирование подобных поставок в значительной степени обеспечивается за счет европейских траншей. Круг замкнулся", — констатирует Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

Да и цены рискуют стать запретительными для украинского бюджета. В периоды пикового спроса на споте они резко взлетают, что делает закупки экономически неэффективными. Ставка на собственный газ также сомнительна — инфраструктура разрушена, месторождения истощены.

Одеяло на себя

Вместе с тем возможный дефицит газа — не единственный и, вероятно, не главный риск предстоящей зимы. Гораздо более серьезная проблема — плачевное состояние украинской электроэнергетики. Значительная часть генерирующих мощностей и объектов электросетевого комплекса выведена из строя, а особенности украинской энергосистемы не позволяют задействовать энергоресурсы Запада по максимуму.

« Не хватает магистральных линий электропередачи, трансформаторных и распределительных мощностей, необходимых для приема, перераспределения и доставки электроэнергии конечным потребителям, уточняет эксперт.