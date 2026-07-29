Для отчима убитого под Калининградом ребенка запросили пожизненный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор повторно требует назначить пожизненный срок Сергею Гамме — отчиму убитого под Калининградом семилетнего мальчика.

Гособвинение просит суд назначить матери детей 8,5 лет колонии общего режима за истязания и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

В ходе судебного процесса вскрылись факты издевательств над детьми, которые продолжались в семье несколько лет при попустительстве матери.

КАЛИНИНГРАД, 29 июл – РИА Новости. Прокурор повторно требует назначить пожизненный срок Сергею Гамме - отчиму убитого под Калининградом семилетнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду прения продолжили судебный процесс над отчимом убитого ребенка и его женой, матерью мальчика Анастасией Гамма. Прения уже проходили 9 июня, но по ходатайству гособвинения судебное следствие было возобновлено. Суд за это время просмотрел диски с записью разговоров матери с сыном и дочерью, а также изучил информацию с телефонов подсудимых, где они общались друг с другом о детях.

"Гамме Сергею назначить лишение свободы пожизненно в колонии строгого режима", - сказала во время прений начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры области Нина Мазур.

Матери детей гособвинение просит суд назначить 8,5 лет колонии общего режима за истязания, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и оставление сына в опасности.

На первом заседании 10 марта Сергей Гамма признал вину частично. В среду во время прений он сообщил, мог избить детей якобы в воспитательных целях и нечасто. "Чтобы соблюдали порядок, за собой следили, но мысли причинить вред здоровью не было", - сказал Гамма.

В ходе судебного процесса вскрылись факты издевательств над детьми, которые продолжались в семье несколько лет при попустительстве матери. Показания старшей сестры погибшего, зачитанные прокурором, подтвердили, что детей связывали и подвергали истязаниям, которые отчим фиксировал на камеру мобильного телефона. Также были зачитаны показания мальчика, который незадолго до смерти жаловался полиции, что им с сестрой страшно дома, отчим часто бьет, а мама не защищает.

По версии следствия, в Черняховске с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим дома в состоянии наркотического опьянения из-за отказа семилетнего пасынка заниматься физическими упражнениями нанес ребенку не менее 35 ударов. Фигурант и его супруга решили не принимать каких-либо мер по оказанию ребенку медицинской помощи, и мальчик умер.