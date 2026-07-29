ГАИ опровергла сообщения о новых требованиях к европротоколу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информация о том, что с 1 августа сотрудники ГАИ будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности.
- Перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения РФ, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят.
- Никаких изменений в законодательство, устанавливающих новые требования с августа, не предусматривается.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники ГАИ будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности, сообщили в Госавтоинспекции России.
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"Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель транспорта обязан предъявить для проверки сотруднику Госавтоинспекции установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения РФ, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят.
"Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается", - отмечается в сообщении.
В Госавтоинспекции добавили, что информация о внесении изменений размещается на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.