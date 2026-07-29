В Саратовской области пограничники пресекли въезд 12 иностранцев-нелегалов

© Фото : Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям Саратовские пограничники задержали фуру с прятавшимися среди груза иностранцами-нелегалами

Краткий пересказ от РИА ИИ Пограничники пресекли въезд в Россию 12 иностранцев-нелегалов в Саратовской области.

Водители фуры пытались провезти нелегалов среди груза из корыстных побуждений.

В отношении водителей возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.

САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Пограничники пресекли въезд в Россию 12 иностранцев-нелегалов, которых через границу в Саратовской области пытались провезти среди груза водители фуры, сообщила РИА Новости пресс-служба пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

"В ходе проверки оперативной информации, а также сведений, полученных от казахстанских пограничников, на территории приграничного Озинского района … произведена остановка грузового транспортного средства международного следования, маркированного средствами таможенной идентификации. В процессе досмотра в прицепе грузовика выявлены двенадцать граждан республик центрально-азиатского региона, въезд которым в РФ запрещен", - сказали в пресс-службе.

В ходе проверки было установлено, что водители фуры разместили среди перевозимого груза нелегальных пассажиров "из корыстных побуждений". Их целью был ввоз нелегалов в Россию.