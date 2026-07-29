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В Саратовской области пограничники пресекли въезд 12 иностранцев-нелегалов - РИА Новости, 29.07.2026
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11:18 29.07.2026
В Саратовской области пограничники пресекли въезд 12 иностранцев-нелегалов

В Саратовской области задержали фуру с 12 иностранцами-нелегалами

© Фото : Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областямСаратовские пограничники задержали фуру с прятавшимися среди груза иностранцами-нелегалами
Саратовские пограничники задержали фуру с прятавшимися среди груза иностранцами-нелегалами - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям
Саратовские пограничники задержали фуру с прятавшимися среди груза иностранцами-нелегалами
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пограничники пресекли въезд в Россию 12 иностранцев-нелегалов в Саратовской области.
  • Водители фуры пытались провезти нелегалов среди груза из корыстных побуждений.
  • В отношении водителей возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.
САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Пограничники пресекли въезд в Россию 12 иностранцев-нелегалов, которых через границу в Саратовской области пытались провезти среди груза водители фуры, сообщила РИА Новости пресс-служба пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.
"В ходе проверки оперативной информации, а также сведений, полученных от казахстанских пограничников, на территории приграничного Озинского района… произведена остановка грузового транспортного средства международного следования, маркированного средствами таможенной идентификации. В процессе досмотра в прицепе грузовика выявлены двенадцать граждан республик центрально-азиатского региона, въезд которым в РФ запрещен", - сказали в пресс-службе.
В ходе проверки было установлено, что водители фуры разместили среди перевозимого груза нелегальных пассажиров "из корыстных побуждений". Их целью был ввоз нелегалов в Россию.
УФСБ России по Саратовской области за организацию незаконной миграции в отношении водителей возбудило уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ, а на мигрантов завели дело о незаконном пересечении госграницы, добавили в погрануправлении.
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РоссияСаратовская областьСамарская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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