Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники используют боты Telegram для обмана, так как в этой платформе не нужно подтверждать свою личность, сообщил ветеран ФСБ Алексей Леонтьев.

По его словам, даже небольшой процент успешных случаев из большого числа попыток окупает усилия мошенников.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники используют боты Telegram для обмана, потому что там не нужно подтверждать свою личность, среди огромного количества отказов общаться с ними им достаточно зацепить 1% собеседников, заявил ветеран ФСБ Алексей Леонтьев.

ФСБ установила, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.

"Там достаточно легкий вход в эти ресурсы, то есть у нас нет необходимости верифицировать себя с помощью каких-то документов, осуществлять там видеозвонки, как в некоторых популярных сетях знакомств, чтобы подтвердить свою личность, хотя это тоже можно обойти, но здесь все упрощенное", - сказал Леонтьев.