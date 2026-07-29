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Ветеран ФСБ рассказал, как мошенники используют Telegram-боты для обмана - РИА Новости, 29.07.2026
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13:36 29.07.2026
Ветеран ФСБ рассказал, как мошенники используют Telegram-боты для обмана

Леонтьев: мошенники используют боты Telegram для обмана из-за анонимности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники используют боты Telegram для обмана, так как в этой платформе не нужно подтверждать свою личность, сообщил ветеран ФСБ Алексей Леонтьев.
  • По его словам, даже небольшой процент успешных случаев из большого числа попыток окупает усилия мошенников.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники используют боты Telegram для обмана, потому что там не нужно подтверждать свою личность, среди огромного количества отказов общаться с ними им достаточно зацепить 1% собеседников, заявил ветеран ФСБ Алексей Леонтьев.
ФСБ установила, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.
"Там достаточно легкий вход в эти ресурсы, то есть у нас нет необходимости верифицировать себя с помощью каких-то документов, осуществлять там видеозвонки, как в некоторых популярных сетях знакомств, чтобы подтвердить свою личность, хотя это тоже можно обойти, но здесь все упрощенное", - сказал Леонтьев.
"Несмотря на то, что они огромное количество отказов получают на те или иные действия, то есть не могут уговорить, но хотя бы один случай из 100, а может быть даже из 200 попыток, как правило, окупает все усилия, которые у них уже имели место", - добавил эксперт.
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