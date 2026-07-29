Эксперт ФСБ предостерег россиян от откровений в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники могут собрать дополнительную информацию о человеке, если у него открытый аккаунт в интернете.
- Сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств «Дайвинчик» вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми и получали от них личные данные.
- С июля 2025 года в 16 регионах РФ задержаны 46 молодых россиян, которые по заданию украинских спецслужб совершали противоправные действия.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники в ходе беседы с жертвой, разместившей в открытом доступе в интернете личные данные, могут собрать дополнительную о нем информацию, рассказал ветеран органов безопасности Алексей Леонтьев.
"(Человек - ред.) должен понимать, что если он предоставляет о себе какие-то данные, если у него открытый аккаунт, то, естественно, мошенники в режиме реального времени, даже в ходе беседы могут получить о нем дополнительные данные. Собрать информацию о его друзьях, контактах, знакомых, людей, с которыми он общается больше всего, о его режиме работы, месте учебы", - сказал Леонтьев.
ФСБ установила, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.
По информации ФСБ, с июля 2025 года в 16 регионах РФ задержаны 46 молодых россиян из числа пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины в числе прочего нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов.