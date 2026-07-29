Эксперт ФСБ предостерег россиян от откровений в соцсетях

"(Человек - ред.) должен понимать, что если он предоставляет о себе какие-то данные, если у него открытый аккаунт, то, естественно, мошенники в режиме реального времени, даже в ходе беседы могут получить о нем дополнительные данные. Собрать информацию о его друзьях, контактах, знакомых, людей, с которыми он общается больше всего, о его режиме работы, месте учебы", - сказал Леонтьев.