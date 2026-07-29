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ФСБ показала видео с признанием фигуранта дела о вербовке через Telegram - РИА Новости, 29.07.2026
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09:12 29.07.2026 (обновлено: 09:13 29.07.2026) дополняется ...

ФСБ показала видео с признанием фигуранта дела о вербовке через Telegram

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ФСБ ПОКАЗАЛО ВИДЕО С ПРИЗНАНИЕМ ФИГУРАНТА ДЕЛА О ВЕРБОВКЕ ЧЕРЕЗ TELEGRAM: ОН ПОЗНАКОМИЛСЯ В МЕССЕНДЖЕРЕ С ДЕВУШКОЙ, А ПОСЛЕ УГРОЗ ПОДЖЕГ ЗАПРАВКИ
 
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