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ФСБ рассказала, как украинские спецслужбы втягивали россиян в терроризм - РИА Новости, 29.07.2026
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08:56 29.07.2026
ФСБ рассказала, как украинские спецслужбы втягивали россиян в терроризм

ФСБ: украинские агенты под видом девушек втягивали россиян в терроризм

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими парнями и обманом втягивали их в террористическую деятельность.
  • Украинские спецслужбы использовали схему обмана с фишинговыми ссылками и психологическим давлением для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими парнями и обманом втягивали их в террористическую деятельность, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, установлены и задокументированы многочисленные факты использования "Дайвинчика" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.
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С июля 2025 года в 16 регионах РФ задержаны 46 молодых россиян из числа пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины в числе прочего нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов.
ФСБ подробно описала, по какой схеме действовали украинские спецслужбы.
"Установлено, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам", - говорится в сообщении.
В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с этими российскими парнями связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов РФ или Росфинмониторинга.
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"Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак", - отмечает ФСБ.
После этого обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных "псевдо-оперативных мероприятиях", добавили в ФСБ.
В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram "Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья" был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды*. 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ* экстремистским и запретил в России.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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