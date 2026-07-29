ФСБ рассказала о преступлениях Киева, совершенных с помощью Telegram

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, нанесен многомиллиардный ущерб, сообщила ФСБ России.