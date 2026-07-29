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ФСБ рассказала о преступлениях Киева, совершенных с помощью Telegram - РИА Новости, 29.07.2026
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08:51 29.07.2026
ФСБ рассказала о преступлениях Киева, совершенных с помощью Telegram

ФСБ: преступления Киева, совершенные через Telegram, привели к множеству жертв

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / ФСБ России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram, привели к многочисленным жертвам, включая женщин и детей, и многомиллиардному ущербу, сообщила ФСБ России.
  • Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и террористических актов в России, а также для кибермошенничества.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, нанесен многомиллиардный ущерб, сообщила ФСБ России.
Администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также для кибермошенничества, "последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб", отмечает ФСБ.
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