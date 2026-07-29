Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram, привели к многочисленным жертвам, включая женщин и детей, и многомиллиардному ущербу, сообщила ФСБ России.
- Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и террористических актов в России, а также для кибермошенничества.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, нанесен многомиллиардный ущерб, сообщила ФСБ России.
Администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также для кибермошенничества, "последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб", отмечает ФСБ.