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ФСБ развеяла украинский миф о разгроме дивизии НКВД бандой УПА* в 1945 году - РИА Новости, 29.07.2026
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00:19 29.07.2026
ФСБ развеяла украинский миф о разгроме дивизии НКВД бандой УПА* в 1945 году

ФСБ опубликовала документы по делу бывшего главаря УПА Симчича

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России опровергла миф о разгроме дивизии НКВД СССР бандой ОУН*-УПА* в феврале 1945 года.
  • В спецсообщении Управления КГБ при Совете министров Украинской ССР говорится о нападении банды Мирослава Симчича на военнослужащих НКВД СССР, в результате которого было убито 13 человек и ранено 16.
  • Бандеровцы* атаковали штабные и медицинские машины, но не решились атаковать грузовики с опытными бойцами, после чего были рассеяны и отступили.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ФСБ России с помощью документа из своего архива развеяла созданный на современной Украине миф о якобы разгроме одной из дивизий НКВД СССР бандой вооруженного крыла "Организации украинских националистов"* - "Украинской повстанческой армии"* (ОУН*-УПА*, запрещенные в РФ экстремистские организации) в феврале 1945 года - на самом деле бандеровцы боялись нападать на опытных бойцов, но зверски убивали безоружных мирных людей.
ФСБ опубликовала спецсообщение Управления Комитета государственной безопасности при Совете министров Украинской ССР по Ивано-Франковской области в Москву в Следственный отдел КГБ от 8 января 1969 года. В этом документе говорилось о результатах следствия по делу в отношении бывшего главаря банды ОУН*-УПА* Мирослава Симчича по прозвищу Кривонос (1923-2023) и его подельника Николая Геника.
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Один из фрагментов спецсообщения рассказывает о нападении банды Симчича на военнослужащих Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР на западе Украинской ССР.
"Третьего февраля 1945 года Симчич являлся одним из руководителей засады и нападения банды в районе поселка Рушир Косовского района на советских военнослужащих, в результате чего было убито 13 человек, в том числе командир 256-го конвойного полка войск НКВД подполковник Дергачев, заместитель командира полка капитан Шишкин, начальник санслужбы капитан медслужбы Прокопец, врач старший лейтенант медслужбы Емельянов, командир взвода лейтенант Фадеев и другие, ранено 16 человек, выведено из строя три автомашины", - говорится в спецсообщении.
В связи с этим событием в современной украинской прессе активно распространялся миф о якобы разгроме 3 февраля 1945 года сотней Симчича "карательной дивизии генерал-майора Сергея Дергачева". Сам Симчич называл его своим "коронным боем", отметили в ФСБ.
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"Позже "несокрушимый патриот - борец за независимую Украину" сочинял: "Погибло 405 человек, в том числе командир карательной дивизии Сергей Дергачев… Бой длился часа два. За два часа мы их там перемололи всех до одного", - говорится в сообщении ФСБ.
В действительности отрядом из состава 256-го полка 36-й дивизии конвойных войск НКВД СССР командовал не генерал, а подполковник Алексей Тимофеевич Дергачев, уточнила российская спецслужба.
"Тридцатого января 1945 года, проиграв бой за село Космач, бандеровцы попытались взять реванш и из засады напали на колонну автомобилей отряда НКВД. Были обстреляны штабные и медицинские машины, что объясняет гибель командования полка и военных медиков. Атаковать грузовики, перевозящие проверенных в боевой обстановке солдат, у националистов не хватило духа", - отмечает ФСБ.
Вскоре на помощь отряду подоспела группа пограничников численностью 250 человек, бандеровцы были рассеяны и отступили, подчеркивает российская спецслужба.
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"К сожалению, в отличие от лживых нарративов украинских СМИ и заявлений карателя Симчича, в рассматриваемом спецсообщении начальника областного Управления КГБ при СМ УССР отражены отнюдь не вымышленные факты", - добавили в ФСБ.
Речь идет о фактах зверских убийств мирных людей, которые совершали украинские националисты под командованием Симчича.
"Весной 1945 года в составе сотни УПА* Мороза (Симчич - ред.) принимал участие в нападении на активистов села Люча Косовского района, в результате чего было убито шесть человек, при этом Симчич участвовал в уводе первой комсомолки села пятнадцатилетней Стефанко Марии Степановны, которая затем была обнаружена в соседнем селе Бабинополье зверски убитой: бандиты повесили ее, отрезав груди, уши, язык, а на лбу выжгли изображение в виде комсомольского значка", - говорилось в спецсообщении советских чекистов.
Кроме того, отмечалось, что 19 августа 1946 года совместно с бандитом Чернецом в селе Средний Березов Симчич "зверски убил бойца истребительного батальона комсомольца Бодруга Ивана Григорьевича (бандиты повесили Бодруга за ноги на перекладине, били его палками с гвоздями до тех пор, пока он не потерял сознание, затем Симчич пристрелил жертву)".
В ходе расследования преступлений Симчича и его банды было установлено, что он лично "повинен в убийстве 42 советских граждан, из числа которых принимал личное участие в убийстве десяти человек".
За свои преступления Симчич в советское время провел в заключении свыше 32 лет, до 1985 года. Однако после распада СССР политическое руководство Украины осыпало Симчича высокими наградами. 14 октября 2022 года, в день 80-летия со дня создания УПА*, главарь киевского режима Владимир Зеленский присвоил Симчичу звание Героя Украины.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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СССРУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украинская повстанческая армия*
 
 
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