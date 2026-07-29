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ФРС сохранила базовую процентную ставку - РИА Новости, 29.07.2026
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21:12 29.07.2026 (обновлено: 21:32 29.07.2026)
ФРС сохранила базовую процентную ставку

ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых по итогам июльского заседания.
  • Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics, и стало продолжением тенденции предыдущих четырех заседаний, на которых ставку также сохраняли без изменений.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На предыдущих четырех заседаниях регулятор также сохранял ставку без изменений.
«
"Инфляция остается повышенной по сравнению с целевым показателем комитета (по открытым рынкам – ред.) в 2%, что частично отражает шоки предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая энергетический", - говорится в релизе ФРС.
Регулятор также отмечает, что экономическая активность растет устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, которая частично обусловлена конфликтом на Ближнем Востоке.
ФРС США в июле 2023 года повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых и на следующих восьми заседаниях сохраняла ее на этом уровне. В ноябре и декабре 2024 года регулятор снижал ставку на 25 базисных пунктов, после чего сохранял ее на уровне 4,25-4,5%.
В прошлом году с сентября по декабрь американский центробанк три раза понижал ставку, до текущего уровня с 4-4,25%.
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