ФРС сохранила базовую процентную ставку

ФРС США в июле 2023 года повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых и на следующих восьми заседаниях сохраняла ее на этом уровне. В ноябре и декабре 2024 года регулятор снижал ставку на 25 базисных пунктов, после чего сохранял ее на уровне 4,25-4,5%.