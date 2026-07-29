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Солнцев: участник СВО стал замглавы фонда "Защитники Отечества" Оренбуржья - РИА Новости, 29.07.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:15 29.07.2026
Солнцев: участник СВО стал замглавы фонда "Защитники Отечества" Оренбуржья

Солнцев: ветеран СВО стал замглавы фонда "Защитники Отечества" Оренбуржья

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Евгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Евгений Солнцев. Архивное фото
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Участник спецоперации, заслуживший боевые награды, Вячеслав Бутузов стал первым заместителем руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Оренбуржье, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Сегодня наша управленческая команда пополняется сильными лидерами, готовыми применять новый опыт на благо региона", - сообщил Солнцев на платформе "Макс".
Вячеслав Бутузов – кадровый офицер и опытный руководитель, участник региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". В 2022 году принял решение уйти на СВО. Там он командовал взводом, а затем – батальоном, заслужив боевые награды. После демобилизации твердо решил продолжить службу в гражданской сфере, рассказал губернатор Оренбургской области.
"Как отмечает Вячеслав, программа дала прочную базу знаний в области госуправления и помогла плавно влиться в мирные рабочие процессы. Сегодня он успешно трудится первым заместителем руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества", - сказал Солнцев.
Он отметил, что жизненный путь Бутузова, дисциплина и понимание нужд бойцов помогают фонду эффективно решать вопросы и поддерживать ветеранов и их семьи.
"Горжусь нашими земляками, которые остаются защитниками и лидерами в любых обстоятельствах", - добавил Солнцев.
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