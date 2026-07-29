Солнцев: участник СВО стал замглавы фонда "Защитники Отечества" Оренбуржья

УФА, 29 июл – РИА Новости. Участник спецоперации, заслуживший боевые награды, Вячеслав Бутузов стал первым заместителем руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Оренбуржье, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Сегодня наша управленческая команда пополняется сильными лидерами, готовыми применять новый опыт на благо региона", - сообщил Солнцев на платформе "Макс".

Вячеслав Бутузов – кадровый офицер и опытный руководитель, участник региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". В 2022 году принял решение уйти на СВО. Там он командовал взводом, а затем – батальоном, заслужив боевые награды. После демобилизации твердо решил продолжить службу в гражданской сфере, рассказал губернатор Оренбургской области.

"Как отмечает Вячеслав, программа дала прочную базу знаний в области госуправления и помогла плавно влиться в мирные рабочие процессы. Сегодня он успешно трудится первым заместителем руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества", - сказал Солнцев.

Он отметил, что жизненный путь Бутузова, дисциплина и понимание нужд бойцов помогают фонду эффективно решать вопросы и поддерживать ветеранов и их семьи.