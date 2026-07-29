ФНС прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная налоговая служба прогнозирует дальнейший рост ненефтегазовых доходов бюджета России.
- Ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) прогнозирует дальнейший рост ненефтегазовых доходов бюджета РФ, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава службы Даниил Егоров.
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"Что стоит отметить, мы, естественно, смотрим достаточно консервативно на ситуацию, если говорить о нефтегазовых доходах. Если говорить о ненефтегазовых доходах, то мы прогнозируем дальнейший рост этих доходов", - сказал Егоров.
Он добавил, что ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета. "Даже если будут какие-то нестабильные цены на углеводороды, мы точно обеспечим выполнение (плана - ред.)", - подчеркнул он.
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