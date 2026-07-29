ФНС прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета России

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"Что стоит отметить, мы, естественно, смотрим достаточно консервативно на ситуацию, если говорить о нефтегазовых доходах. Если говорить о ненефтегазовых доходах, то мы прогнозируем дальнейший рост этих доходов", - сказал Егоров.