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ФНС прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета России - РИА Новости, 29.07.2026
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11:02 29.07.2026 (обновлено: 11:49 29.07.2026)
ФНС прогнозирует рост ненефтегазовых доходов бюджета России

ФНС прогнозирует дальнейший рост ненефтегазовых доходов бюджета России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГербовая нашивака ФНС
Гербовая нашивака ФНС - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гербовая нашивака ФНС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная налоговая служба прогнозирует дальнейший рост ненефтегазовых доходов бюджета России.
  • Ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) прогнозирует дальнейший рост ненефтегазовых доходов бюджета РФ, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава службы Даниил Егоров.
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"Что стоит отметить, мы, естественно, смотрим достаточно консервативно на ситуацию, если говорить о нефтегазовых доходах. Если говорить о ненефтегазовых доходах, то мы прогнозируем дальнейший рост этих доходов", - сказал Егоров.
Он добавил, что ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета. "Даже если будут какие-то нестабильные цены на углеводороды, мы точно обеспечим выполнение (плана - ред.)", - подчеркнул он.
Егоров также рассказал, что несырьевые доходы в первом полугодии показали рост на 25%. В целом, по его словам, поступления в бюджетную систему РФ за первые шесть месяцев текущего года составили 31 триллион рублей и превысили показатели прошлого года на 8%, или на 2,4 триллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровМихаил МишустинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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