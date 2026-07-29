Фигурант дела о вербовке через Telegram рассказал, как ему угрожали

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигурант дела о вербовке через Telegram признался на видео ЦОС ФСБ России, что отправил девушке координаты военного госпиталя, а потом получил угрозы от мужчины в военной форме.

"Познакомился с девчонкой, мы перешли в чат общаться... я скинул координаты госпиталя военного под словами ее то, что она хочет приехать к своему дяде, который с СВО вернулся. А потом она начинает смеяться, потом присылает кружок, а вместо нее там сидит украинец мужик в бронежилете, маска какая-то, кепка бежевая. Либо ты работаешь на нас, либо <...> этому госпиталю" - сказал фигурант на видео.