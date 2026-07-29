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Фигурант дела о вербовке через Telegram рассказал, как ему угрожали - РИА Новости, 29.07.2026
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09:49 29.07.2026
Фигурант дела о вербовке через Telegram рассказал, как ему угрожали

Фигурант дела о вербовке в Telegram получил угрозы от мужчины в военной форме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурант дела о вербовке через Telegram признался, что отправил девушке координаты военного госпиталя.
  • ФСБ сообщила о схеме украинских спецслужб с использованием Telegram-сервиса "Дайвинчик" для вовлечения российских граждан в террористическую деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигурант дела о вербовке через Telegram признался на видео ЦОС ФСБ России, что отправил девушке координаты военного госпиталя, а потом получил угрозы от мужчины в военной форме.
Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими парнями и обманом втягивали их в террористическую деятельность.
"Познакомился с девчонкой, мы перешли в чат общаться... я скинул координаты госпиталя военного под словами ее то, что она хочет приехать к своему дяде, который с СВО вернулся. А потом она начинает смеяться, потом присылает кружок, а вместо нее там сидит украинец мужик в бронежилете, маска какая-то, кепка бежевая. Либо ты работаешь на нас, либо <...> этому госпиталю" - сказал фигурант на видео.
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