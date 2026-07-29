"Мое ведомство начинает расследование в отношении доктора Фаучи. Давно пора выяснить правду о том, что происходило во время пандемии COVID", - написал Утмайер в соцсети X .

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Симптомы заболевания включали одышку и лихорадку. Первые случаи заболевания связали с рынком морепродуктов "Хуанань".

Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования в декабре 2024 года заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.

В июне 2026 года глава американской нацразведки Тулси Габбард перед уходом с поста опубликовала документы, которые, по ее словам, подтверждают, что Фаучи был причастен к финансированию исследований опасных мутаций в лаборатории в Ухане и впоследствии манипулировал данными, чтобы направить в нужное русло оценки разведсообщества.