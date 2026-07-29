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Прокуратура Флориды начинает расследование в отношении Фаучи - РИА Новости, 29.07.2026
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21:18 29.07.2026
Прокуратура Флориды начинает расследование в отношении Фаучи

Генпрокурор США начал расследование в отношении экс-главного инфекциониста Фаучи

© AP Photo / Alex BrandonЭнтони Фаучи, бывший директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний
Энтони Фаучи, бывший директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Энтони Фаучи, бывший директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмайер объявил о начале расследования в отношении бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
  • Энтони Фаучи ранее отказывался давать показания во время слушаний в сенате США об эпидемии COVID-19, ссылаясь на Пятую поправку к Конституции США.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмайер объявил о начале расследования в отношении бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
Ранее Фаучи отказывался давать показания во время слушания в сенате США об эпидемии COVID-19, ссылаясь на пятую поправку к американской конституции, гарантирующей право граждан не свидетельствовать против самих себя.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Габбард рассказала об исследованиях Фаучи в Ухане
19 июня, 07:25
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"Мое ведомство начинает расследование в отношении доктора Фаучи. Давно пора выяснить правду о том, что происходило во время пандемии COVID", - написал Утмайер в соцсети X.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Симптомы заболевания включали одышку и лихорадку. Первые случаи заболевания связали с рынком морепродуктов "Хуанань".
Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования в декабре 2024 года заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
В июне 2026 года глава американской нацразведки Тулси Габбард перед уходом с поста опубликовала документы, которые, по ее словам, подтверждают, что Фаучи был причастен к финансированию исследований опасных мутаций в лаборатории в Ухане и впоследствии манипулировал данными, чтобы направить в нужное русло оценки разведсообщества.
Экс-президент США Джо Байден перед окончанием своего срока предоставил Фаучи превентивное помилование.
Доктор Энтони Фаучи, бывший директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Экс главный инфекционист США отказался давать показания в сенате о COVID-19
Вчера, 17:47
 
В миреСШАУханьФлоридаЭнтони ФаучиТулси ГаббардДжо Байден
 
 
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