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В "Ростехе" рассказали о новом модуле для ФАБ-3000 - РИА Новости, 29.07.2026
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В "Ростехе" рассказали о новом модуле для ФАБ-3000

"Ростех": ФАБ-3000 с УМПК может сравнять с землей капитальную фортификацию

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАБ-3000 с крылатым модулем превращается в инструмент стратегического воздействия, способный разрушать сильно защищенные командные пункты и капитальные фортификационные сооружения.
  • Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу Су-34 осуществлять сброс ФАБ на удалении в несколько десятков километров от цели.
  • ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250 также применяются с УМПК и демонстрируют высокую эффективность при работе по рассредоточенным целям, скоплениям техники, полевым укреплениям.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия, который может разрушить сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения, сообщила в среду госкорпорация "Ростех".
Минобороны России регулярно сообщает о поражении объектов ВСУ фугасными авиабомбами (ФАБ), оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такими боеприпасами вооружен фронтовой бомбардировщик Су-34. ФАБы и Су-34 производятся в контуре госкорпорации.
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"Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что применение ФАБов с УМПК - это пример качественного симбиоза боевого самолета и боеприпаса. Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу, используя заранее заданные координаты, осуществлять сброс на удалении в несколько десятков километров от цели. Возможность Су-34 нести одновременно несколько ФАБ позволяет наносить удары высокой точности и очень большой мощности.
Также с УМПК применяются ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250. Они демонстрирует высокую эффективность при работе по рассредоточенным целям, скоплениям техники, полевым укреплениям.
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