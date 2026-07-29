В "Ростехе" рассказали о новом модуле для ФАБ-3000

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАБ-3000 с крылатым модулем превращается в инструмент стратегического воздействия, способный разрушать сильно защищенные командные пункты и капитальные фортификационные сооружения.

Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу Су-34 осуществлять сброс ФАБ на удалении в несколько десятков километров от цели.

ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250 также применяются с УМПК и демонстрируют высокую эффективность при работе по рассредоточенным целям, скоплениям техники, полевым укреплениям.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия, который может разрушить сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения, сообщила в среду госкорпорация "Ростех".

Минобороны России регулярно сообщает о поражении объектов ВСУ фугасными авиабомбами (ФАБ), оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такими боеприпасами вооружен фронтовой бомбардировщик Су-34. ФАБы и Су-34 производятся в контуре госкорпорации.

"Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что применение ФАБов с УМПК - это пример качественного симбиоза боевого самолета и боеприпаса. Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу, используя заранее заданные координаты, осуществлять сброс на удалении в несколько десятков километров от цели. Возможность Су-34 нести одновременно несколько ФАБ позволяет наносить удары высокой точности и очень большой мощности.