Европа задерживается с пополнением газохранилищ к зиме, сообщили в Eni

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа задерживается с пополнением газохранилищ к отопительному зимнему сезону.
- Заполненность ПХГ в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а в Бельгии — на минимальном уровне с 2015 года.
- Биржевые цены на газ в Европе после кратковременного падения вновь превысили 700 долларов за тысячу кубометров.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европа задерживается с пополнением газохранилищ к отопительному зимнему сезону, заявил один из руководителей итальянской энергетической компании Eni Кристиан Синьоретто.
"Ситуация на газовом рынке довольно хрупкая, учитывая внешнеполитическую обстановку. Также принимаем во внимание задержку с пополнением запасов газа в европейских хранилищах", - сказал Синьоретто, выступая на конференции, посвященной результатам компании по итогам квартала.
"Полагаем, что ситуация во втором полугодии будет волатильная и мы увидим рост цен", - добавил он.
Например, заполненность ПХГ в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а заполненность газохранилищ Бельгии находится на минимальном уровне с 2015 года.
Тем временем биржевые цены на газ в Европе после кратковременного падения в начале недели ранее в среду вновь превысили 700 долларов за тысячу кубометров. При этом еще в начале месяца они чуть превышали 500 долларов.