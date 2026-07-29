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Европа задерживается с пополнением газохранилищ к зиме, сообщили в Eni - РИА Новости, 29.07.2026
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16:50 29.07.2026
Европа задерживается с пополнением газохранилищ к зиме, сообщили в Eni

Eni: Европа задерживается с пополнением газохранилищ к отопительному сезону

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа задерживается с пополнением газохранилищ к отопительному зимнему сезону.
  • Заполненность ПХГ в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а в Бельгии — на минимальном уровне с 2015 года.
  • Биржевые цены на газ в Европе после кратковременного падения вновь превысили 700 долларов за тысячу кубометров.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европа задерживается с пополнением газохранилищ к отопительному зимнему сезону, заявил один из руководителей итальянской энергетической компании Eni Кристиан Синьоретто.
"Ситуация на газовом рынке довольно хрупкая, учитывая внешнеполитическую обстановку. Также принимаем во внимание задержку с пополнением запасов газа в европейских хранилищах", - сказал Синьоретто, выступая на конференции, посвященной результатам компании по итогам квартала.
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"Полагаем, что ситуация во втором полугодии будет волатильная и мы увидим рост цен", - добавил он.
Подземные газохранилища (ПХГ) Европа традиционно заполняет летом, чтобы создать запас топлива к отопительному сезону зимой. Однако в настоящее время страны ЕС не спешат запасаться газом.
Например, заполненность ПХГ в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а заполненность газохранилищ Бельгии находится на минимальном уровне с 2015 года.
Тем временем биржевые цены на газ в Европе после кратковременного падения в начале недели ранее в среду вновь превысили 700 долларов за тысячу кубометров. При этом еще в начале месяца они чуть превышали 500 долларов.
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