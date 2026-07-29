Европа задерживается с пополнением газохранилищ к зиме, сообщили в Eni

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа задерживается с пополнением газохранилищ к отопительному зимнему сезону.

Заполненность ПХГ в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а в Бельгии — на минимальном уровне с 2015 года.

Биржевые цены на газ в Европе после кратковременного падения вновь превысили 700 долларов за тысячу кубометров.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европа задерживается с пополнением газохранилищ к отопительному зимнему сезону, заявил один из руководителей итальянской энергетической компании Eni Кристиан Синьоретто.

"Ситуация на газовом рынке довольно хрупкая, учитывая внешнеполитическую обстановку. Также принимаем во внимание задержку с пополнением запасов газа в европейских хранилищах", - сказал Синьоретто, выступая на конференции, посвященной результатам компании по итогам квартала.

"Полагаем, что ситуация во втором полугодии будет волатильная и мы увидим рост цен", - добавил он.

Подземные газохранилища (ПХГ) Европа традиционно заполняет летом, чтобы создать запас топлива к отопительному сезону зимой. Однако в настоящее время страны ЕС не спешат запасаться газом.

Например, заполненность ПХГ в Германии и Нидерландах остается на минимуме за всю историю наблюдения, а заполненность газохранилищ Бельгии находится на минимальном уровне с 2015 года.