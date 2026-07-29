В Латвии собирают данные людей, пытавшихся зайти на заблокированные сайты

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) собирает цифровые данные посетителей, пытавшихся зайти на заблокированные в республике сайты.

При попытке доступа к таким сайтам пользователи переадресовываются на сайт Nelegalssaturs.lv, где хранится информация о посетителях, включая IP-адрес, дату и время обращения, запрошенный URL.

Блогер Дэги Караев считает, что сбор данных без уведомления пользователей противоречит законодательству Евросоюза.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) собирает цифровые данные посетителей, которые пытались зайти на заблокированные в республике сайты, сообщил известный латвийский блогер Дэги Караев со ссылкой на официальный ответ NEPLP.

Караев обратил внимание, что при попытке зайти на заблокированные страницы местные пользователи переадресовываются на сайт Nelegalssaturs.lv, где висит предупреждение на латышском и английском языках о попытке просмотра ресурса, который "может подрывать или подрывает безопасность страны". Караев задался вопросом, собирает ли кто-то статистику и данные о посещении этой страницы.

"NEPLP публично отчитывается не только о количестве переходов, но уже и о числе "людей", пытавшихся получить доступ к запрещенным сайтам. Значит, отдельные обращения каким-то образом различаются и объединяются по посетителям", - написал Караев в своем Telegram-канале.

Блогер сообщил, что он получил ответ от Национального совета по электронным СМИ Латвии

"NEPLP официально признала: каждый визит оставляет вполне содержательный цифровой след. В серверных журналах сохраняются: полный публичный IP-адрес посетителя, точные дата и время обращения, запрошенный URL", - пересказал Караев ответ организации.

По его совам, эти данные хранятся год.

Блогер отметил, что по IP-адресу могут определяться интернет-провайдер и примерное местоположение пользователя. "Особенно пикантно, что непосредственно на странице посетителю ничего об этой обработке не сообщалось. Ни перечня собираемых данных, ни целей, ни правового основания, ни годичного срока хранения", - отметил он.

По его оценке, это противоречит законодательству Евросоюза, которое предписывает получать согласие пользователя на сбор такой информации.

Государство не должно незаметно превращать информационную заглушку в инструмент учета интересов пользователей, уверен Караев.