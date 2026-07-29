Рейтинг@Mail.ru
В Латвии собирают данные людей, пытавшихся зайти на заблокированные сайты - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 29.07.2026
В Латвии собирают данные людей, пытавшихся зайти на заблокированные сайты

NEPLP собирает данные посетителей заблокированных сайтов в Латвии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Города мира. Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) собирает цифровые данные посетителей, пытавшихся зайти на заблокированные в республике сайты.
  • При попытке доступа к таким сайтам пользователи переадресовываются на сайт Nelegalssaturs.lv, где хранится информация о посетителях, включая IP-адрес, дату и время обращения, запрошенный URL.
  • Блогер Дэги Караев считает, что сбор данных без уведомления пользователей противоречит законодательству Евросоюза.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) собирает цифровые данные посетителей, которые пытались зайти на заблокированные в республике сайты, сообщил известный латвийский блогер Дэги Караев со ссылкой на официальный ответ NEPLP.
Караев обратил внимание, что при попытке зайти на заблокированные страницы местные пользователи переадресовываются на сайт Nelegalssaturs.lv, где висит предупреждение на латышском и английском языках о попытке просмотра ресурса, который "может подрывать или подрывает безопасность страны". Караев задался вопросом, собирает ли кто-то статистику и данные о посещении этой страницы.
Табличка Ozon - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Латвии заблокировали доступ к Ozon.ru из-за угрозы нацбезопасности
9 марта, 14:29
"NEPLP публично отчитывается не только о количестве переходов, но уже и о числе "людей", пытавшихся получить доступ к запрещенным сайтам. Значит, отдельные обращения каким-то образом различаются и объединяются по посетителям", - написал Караев в своем Telegram-канале.
Блогер сообщил, что он получил ответ от Национального совета по электронным СМИ Латвии.
"NEPLP официально признала: каждый визит оставляет вполне содержательный цифровой след. В серверных журналах сохраняются: полный публичный IP-адрес посетителя, точные дата и время обращения, запрошенный URL", - пересказал Караев ответ организации.
По его совам, эти данные хранятся год.
Блогер отметил, что по IP-адресу могут определяться интернет-провайдер и примерное местоположение пользователя. "Особенно пикантно, что непосредственно на странице посетителю ничего об этой обработке не сообщалось. Ни перечня собираемых данных, ни целей, ни правового основания, ни годичного срока хранения", - отметил он.
По его оценке, это противоречит законодательству Евросоюза, которое предписывает получать согласие пользователя на сбор такой информации.
Государство не должно незаметно превращать информационную заглушку в инструмент учета интересов пользователей, уверен Караев.
Только с декабря 2025 года Национальный совет по электронным СМИ запретил доступ к почти 70 российским сайтам, посчитав их угрозой национальной безопасности Латвии. Всего с 2022 года было заблокировано несколько сотен российских ресурсов. В частности, в июне 2026 года совет ограничил доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая маркетплейс Wildberries, агентство РБК и книжный магазин "Лабиринт", сочтя их угрозой нацбезопасности Латвии.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Латвии закрыли доступ к восьми российским интернет-ресурсам
8 июня, 14:28
 
В миреЛатвияВайлдберриз (Wildberries)РБК (медиагруппа)Лабиринт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала