Средняя зарплата в России в мае составила 110 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя зарплата в России в мае составила 110 216 рублей.
- По сравнению с маем предыдущего года средняя зарплата выросла на 10,1%.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средняя зарплата в России в мае выросла на 10,1% в годовом выражении и составила 110 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 года составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 10,1%", - говорится в документе.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В январе-мае средние номинальные зарплаты в России выросли на 13,3% в годовом выражении, до 108,1 тысячи рублей.