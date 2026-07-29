Средняя зарплата в России в мае составила 110 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя зарплата в России в мае составила 110 216 рублей.

По сравнению с маем предыдущего года средняя зарплата выросла на 10,1%.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средняя зарплата в России в мае выросла на 10,1% в годовом выражении и составила 110 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 года составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 10,1%", - говорится в документе.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.