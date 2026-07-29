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Средняя зарплата в России в мае составила 110 тысяч рублей - РИА Новости, 29.07.2026
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19:03 29.07.2026 (обновлено: 19:43 29.07.2026)
Средняя зарплата в России в мае составила 110 тысяч рублей

Росстат: средняя зарплата в России в мае выросла на 10,1%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя зарплата в России в мае составила 110 216 рублей.
  • По сравнению с маем предыдущего года средняя зарплата выросла на 10,1%.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средняя зарплата в России в мае выросла на 10,1% в годовом выражении и составила 110 тысяч рублей, следует из сообщения Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 года составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 10,1%", - говорится в документе.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В январе-мае средние номинальные зарплаты в России выросли на 13,3% в годовом выражении, до 108,1 тысячи рублей.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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