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Ефимов: строительство обхода в Коммунарке завершат в следующем году - РИА Новости, 29.07.2026
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14:11 29.07.2026
Ефимов: строительство обхода в Коммунарке завершат в следующем году

Ефимов: строительство обхода магистрали в Коммунарке завершат в следующем году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство восточного обхода магистрали в Коммунарке завершат в следующем году, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас в Коммунарке реализуем крупный проект магистрали районного значения. Ее общая протяженность превысит семь километров. Так, в поселке Газопровод Проектируемый проезд № 812 расширим с двух до четырех полос - по две в каждом направлении. Работы затронут участок проезда до пересечения с Коммунарским шоссе", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что обновленная дорога позволит обеспечить комфортный заезд с Калужского шоссе и на него, а реконструируемая Бачуринская улица - соединить Коммунарское шоссе и улицу Липовый Парк. Она планируется четырехполосной, вдоль проезжей части появятся остановки наземного городского транспорта, тротуары и новое освещение.
Данный этап работ планируются завершить до конца года, а в следующем Бачуринскую улицу продлят до путепровода над трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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