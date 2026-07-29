© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: строительство обхода в Коммунарке завершат в следующем году

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство восточного обхода магистрали в Коммунарке завершат в следующем году, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сейчас в Коммунарке реализуем крупный проект магистрали районного значения. Ее общая протяженность превысит семь километров. Так, в поселке Газопровод Проектируемый проезд № 812 расширим с двух до четырех полос - по две в каждом направлении. Работы затронут участок проезда до пересечения с Коммунарским шоссе", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что обновленная дорога позволит обеспечить комфортный заезд с Калужского шоссе и на него, а реконструируемая Бачуринская улица - соединить Коммунарское шоссе и улицу Липовый Парк. Она планируется четырехполосной, вдоль проезжей части появятся остановки наземного городского транспорта, тротуары и новое освещение.