Ефимов: строительство обхода в Коммунарке завершат в следующем году

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительство восточного обхода магистрали в Коммунарке завершат в следующем году, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас в Коммунарке реализуем крупный проект магистрали районного значения. Ее общая протяженность превысит семь километров. Так, в поселке Газопровод Проектируемый проезд № 812 расширим с двух до четырех полос - по две в каждом направлении. Работы затронут участок проезда до пересечения с Коммунарским шоссе", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что обновленная дорога позволит обеспечить комфортный заезд с Калужского шоссе и на него, а реконструируемая Бачуринская улица - соединить Коммунарское шоссе и улицу Липовый Парк. Она планируется четырехполосной, вдоль проезжей части появятся остановки наземного городского транспорта, тротуары и новое освещение.
Данный этап работ планируются завершить до конца года, а в следующем Бачуринскую улицу продлят до путепровода над трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, добавляется в пресс-релизе.