Ефимов: деловой центр построят по КРТ у станции метро "Электрозаводская"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора возведут общественно-деловой комплекс в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Разработанный городом проект направлен на комплексное развитие территории транспортного узла "Электрозаводская", где осуществляется пересадка между двумя линиями метро и третьим Московским центральным диаметром. На расположенном рядом с одноименными станциями участке размером 0,42 гектара построят современный общественно-деловой центр площадью 30 тысяч квадратных метров", – цитирует слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города подчеркнул, что в проект планируется вложить 9 миллиардов рублей. При этом бюджетный эффект оценивают в 357 миллионов рублей в год, добавил он.

В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что площадка, на которой будут вести строительство, расположена на Большой Семеновской улице, рядом со станциями метро и МЦД "Электрозаводская".

В новом здании будут работать офисы, магазины, заведения общепита. Рабочие места будут выделены для 840 человек. Территорию вокруг делового центра благоустроят, в том числе возведут дороги и проходы к метро. Проект планируется завершить в течение шести лет, заключили в градкомплексе.