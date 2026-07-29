В ООН наращивают объемы гуманитарной помощи в ДРК из-за Эболы

Как отмечается в сообщении, распространение вируса в пяти восточных провинциях ДРК сопровождается случаями насилия, масштабными перемещениями внутри страны и забастовками медицинских работников, примерно 10 миллионов человек в регионе страдают от голода.

"Продовольственная помощь является передовой линией сдерживания Эболы. Она помогает семьям оставаться дома, поддерживать безопасную изоляцию, укреплять доверие между сообществами и обеспечивать работу медицинских бригад... что нам сейчас нужно, так это скорость и ресурсы для наращивания помощи, прежде чем вспышка опередит меры реагирования", - приводятся в сообщении слова и.о. исполнительного директора ВПП ООН Карла Скау.