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В ООН наращивают объемы гуманитарной помощи в ДРК из-за Эболы - РИА Новости, 29.07.2026
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16:09 29.07.2026
В ООН наращивают объемы гуманитарной помощи в ДРК из-за Эболы

ВПП ООН наращивает объемы гуманитарной помощи в ДРК из-за распространения Эболы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная продовольственная программа ООН наращивает объемы гуманитарной помощи из-за распространения лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго.
  • Распространение вируса сопровождается случаями насилия, масштабными перемещениями внутри страны и забастовками медицинских работников, около 10 миллионов человек в регионе страдают от голода.
  • Министерство здравоохранения ДРК сообщило, что число подтвержденных случаев Эболы в стране увеличилось до 3360, 1487 человек скончались.
РИМ, 29 июл - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН экстренно наращивает объемы гуманитарной помощи на фоне быстрого распространения лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго, сообщается на сайте ВПП.
"ВПП ООН в срочном порядке наращивает объемы продовольственной помощи, улучшает снабжение, связь и организацию авиаперевозок на востоке ДРК, где вспышка лихорадки Эбола переросла из локальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в самую быстро распространяющуюся эпидемию за всю историю наблюдений", - говорится в пресс-релизе.
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Как отмечается в сообщении, распространение вируса в пяти восточных провинциях ДРК сопровождается случаями насилия, масштабными перемещениями внутри страны и забастовками медицинских работников, примерно 10 миллионов человек в регионе страдают от голода.
"Продовольственная помощь является передовой линией сдерживания Эболы. Она помогает семьям оставаться дома, поддерживать безопасную изоляцию, укреплять доверие между сообществами и обеспечивать работу медицинских бригад... что нам сейчас нужно, так это скорость и ресурсы для наращивания помощи, прежде чем вспышка опередит меры реагирования", - приводятся в сообщении слова и.о. исполнительного директора ВПП ООН Карла Скау.
Министерство здравоохранения ДРК сообщило в среду, что число подтвержденных случаев Эболы в стране увеличилось до 3360, 1487 человек скончались. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоУгандаООНВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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