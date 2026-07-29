Число заболевших лихорадкой Эбола в ДРК достигло 3360 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго увеличилось до 3360, 1487 человек скончались.
- За сутки количество новых подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 98 человек, скончались 50 ранее заболевших.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 3360, 1487 человек скончались, следует из данных, опубликованных в среду министерством здравоохранения этой страны.
"Тот факт, что всего за 10 недель мы достигли почти такого же количества случаев, как за почти двухлетнюю вспышку, вызывает тревогу и требует внимания", - заявил ранее руководитель группы реагирования международной организации Mercy Corps Онесфор Бангенза. Он добавил, что вирус распространяется быстро, сдержать его пока не удается.
За сутки количество новых подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 98 человек, скончались 50 ранее заболевших.