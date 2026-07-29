Рейтинг@Mail.ru
Число заболевших лихорадкой Эбола в ДРК достигло 3360 человек - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 29.07.2026
Число заболевших лихорадкой Эбола в ДРК достигло 3360 человек

Минздрав ДРК: число заболевших лихорадкой Эбола достигло 3360 человек

© AP Photo / Dirole Lotsima DieudonneМедик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Dirole Lotsima Dieudonne
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго увеличилось до 3360, 1487 человек скончались.
  • За сутки количество новых подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 98 человек, скончались 50 ранее заболевших.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 3360, 1487 человек скончались, следует из данных, опубликованных в среду министерством здравоохранения этой страны.
"Тот факт, что всего за 10 недель мы достигли почти такого же количества случаев, как за почти двухлетнюю вспышку, вызывает тревогу и требует внимания", - заявил ранее руководитель группы реагирования международной организации Mercy Corps Онесфор Бангенза. Он добавил, что вирус распространяется быстро, сдержать его пока не удается.
За сутки количество новых подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 98 человек, скончались 50 ранее заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Глава ВОЗ рассказал, сколько случаев Эболы может быть на самом деле
24 июля, 11:23
 
Здоровье - ОбществоВОЗРаспространение лихорадки ЭболаДемократическая Республика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала