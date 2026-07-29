Число заболевших лихорадкой Эбола в ДРК достигло 3360 человек

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 3360, 1487 человек скончались, следует из данных, опубликованных в среду министерством здравоохранения этой страны.

"Тот факт, что всего за 10 недель мы достигли почти такого же количества случаев, как за почти двухлетнюю вспышку, вызывает тревогу и требует внимания", - заявил ранее руководитель группы реагирования международной организации Mercy Corps Онесфор Бангенза. Он добавил, что вирус распространяется быстро, сдержать его пока не удается.