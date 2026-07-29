В Орловской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Орловской области произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля ВАЗ-2110.
- Погибли три человека.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель и два пассажира погибли в Орловской области в результате столкновения грузового авто с прицепом с легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
"Предварительно установлено, что… в районе 57 километра автодороги "Болхов – Мценск - Новосиль" произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом Volvo (водитель 1974 года рождения) с транспортным средством "ВАЗ-2110" (водитель 2007 года рождения). В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры 2008 года рождения и 1982 года рождения погибли на месте", – говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла в среду, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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