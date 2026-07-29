Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 29.07.2026
В Орловской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

В Орловской области водитель и 2 пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком

© Фото : УМВД России по Орловской областиДТП с грузовиком и легковушкой в Орловской области
ДТП с грузовиком и легковушкой в Орловской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : УМВД России по Орловской области
ДТП с грузовиком и легковушкой в Орловской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Орловской области произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля ВАЗ-2110.
  • Погибли три человека.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель и два пассажира погибли в Орловской области в результате столкновения грузового авто с прицепом с легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
"Предварительно установлено, что… в районе 57 километра автодороги "Болхов – Мценск - Новосиль" произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом Volvo (водитель 1974 года рождения) с транспортным средством "ВАЗ-2110" (водитель 2007 года рождения). В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры 2008 года рождения и 1982 года рождения погибли на месте", – говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла в среду, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Появились подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы
28 июля, 14:51
 
ПроисшествияОрловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала