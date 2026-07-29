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В Москве два человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.07.2026
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17:23 29.07.2026 (обновлено: 18:06 29.07.2026)
В Москве два человека пострадали в ДТП

В Москве два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

© Кадр видео из соцсетейДТП на Калужском шоссе в Москве. 29 июля 2026
ДТП на Калужском шоссе в Москве. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
ДТП на Калужском шоссе в Москве. 29 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей и фургона.
  • Два человека пострадали и были госпитализированы в ММКЦ «Коммунарка», их состояние стабильное, угрозы для жизни нет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в столице, они госпитализированы в ММКЦ "Коммунарка", им оказывается помощь в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее ряд СМИ сообщали о ДТП с участием двух автомобилей и фургона на Калужском шоссе в Москве в районе Сосенок.
"Медики скорой помощи госпитализировали двух пострадавших в ММКЦ "Коммунарка". Состояние стабильное, угрозы для жизни нет. В больнице им оказывают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.
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