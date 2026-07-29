В Москве два человека пострадали в ДТП

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в столице, они госпитализированы в ММКЦ "Коммунарка", им оказывается помощь в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.