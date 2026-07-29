В ДТП в Бурятии пострадали три человека

УЛАН-УДЭ, 29 июл - РИА Новости. Мужчина без прав за рулем легковушки съехал с федеральной дороги в Бурятии в кювет и въехал в бетонное ограждение, сам водитель и две его несовершеннолетние пассажирки доставлены в больницу, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции республики.