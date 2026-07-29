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В ДТП в Бурятии пострадали три человека - РИА Новости, 29.07.2026
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05:51 29.07.2026
В ДТП в Бурятии пострадали три человека

В ДТП в Бурятии пострадали водитель и две его несовершеннолетние пассажирки

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии на 486-м километре федеральной автодороги «Байкал» произошло ДТП с участием автомобиля Mazda Familia.
  • Водитель без прав и две его несовершеннолетние пассажирки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
УЛАН-УДЭ, 29 июл - РИА Новости. Мужчина без прав за рулем легковушки съехал с федеральной дороги в Бурятии в кювет и въехал в бетонное ограждение, сам водитель и две его несовершеннолетние пассажирки доставлены в больницу, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции республики.
По данным ГИБДД, ДТП произошло в Тарбагатайском районе Бурятии около 03.55 часов среды по местному времени (22.55 мск вторника). Мужчина в возрасте 36 лет без прав за рулем Mazda Familia на 486-м километре федеральной автодороги "Байкал" не справился с рулевым управлением, съехал с дороги, после чего наехал на бетонный столб, машина опрокинулась.
"В результате ДТП водитель и две пассажирки 2007 года рождения и 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика БурятияТарбагатайский районГИБДД МВД РФ
 
 
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