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ВС России зашли в Дружковку - РИА Новости, 29.07.2026
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11:11 29.07.2026 (обновлено: 14:19 29.07.2026)
ВС России зашли в Дружковку

Штурмовики Южной группировки зашли в Дружковку в ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки "Юг" зашли в Дружковку в ДНР.
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы "Юга" зашли в Дружковку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже в Дружковке. Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что "Константиновка еще наша" и "русские даже не подошли", российские подразделения уверенно продвигаются дальше", — говорится в заявлении.
Дружковка расположена в северной части ДНР. Начиная с 2014-го киевские боевики создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока. Этот город образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и освобожденной Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.
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