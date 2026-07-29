Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группировки "Юг" зашли в Дружковку в ДНР.
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы "Юга" зашли в Дружковку в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже в Дружковке. Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что "Константиновка еще наша" и "русские даже не подошли", российские подразделения уверенно продвигаются дальше", — говорится в заявлении.
Дружковка расположена в северной части ДНР. Начиная с 2014-го киевские боевики создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока. Этот город образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и освобожденной Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.