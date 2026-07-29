FPV-дроны ВСУ ранили двух пенсионеров в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские FPV-дроны ранили двух пенсионеров во время вывода гражданских из Константиновки в ДНР.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские FPV-дроны ранили двух пенсионеров во время вывода гражданских из Константиновки в ДНР, заявил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Рэбит.
Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля.
"Сталкивались вот буквально недавно… при выводе двух пенсионеров: бабушки 49-го года рождения и дедушки 47-го года рождения. То есть сами понимаете, какой возраст. По ним отработали FPV-дроны, ранили обоих. Наши парни оказали им помощь. Слава богу, оба живы", - сказал Рэбит на видео Минобороны РФ.
Накануне пресс-центр группировки "Южная" сообщил, что в ходе эвакуации жителей Константиновки в ДНР украинские военные нанесли удар FPV-дронами по группе из пяти взрослых и двух подростков, в результате чего два человека получили ранения.