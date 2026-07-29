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FPV-дроны ВСУ ранили двух пенсионеров в ДНР - РИА Новости, 29.07.2026
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14:15 29.07.2026 (обновлено: 14:16 29.07.2026)
FPV-дроны ВСУ ранили двух пенсионеров в ДНР

FPV-дроны ВСУ ранили 2 пенсионеров в Константиновке в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские FPV-дроны ранили двух пенсионеров во время вывода гражданских из Константиновки в ДНР.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские FPV-дроны ранили двух пенсионеров во время вывода гражданских из Константиновки в ДНР, заявил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Рэбит.
Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля.
"Сталкивались вот буквально недавно… при выводе двух пенсионеров: бабушки 49-го года рождения и дедушки 47-го года рождения. То есть сами понимаете, какой возраст. По ним отработали FPV-дроны, ранили обоих. Наши парни оказали им помощь. Слава богу, оба живы", - сказал Рэбит на видео Минобороны РФ.
Накануне пресс-центр группировки "Южная" сообщил, что в ходе эвакуации жителей Константиновки в ДНР украинские военные нанесли удар FPV-дронами по группе из пяти взрослых и двух подростков, в результате чего два человека получили ранения.
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