Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

В Курской области за сутки сбили 109 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 109 украинских беспилотников различного типа.

ВСУ атаковали регион из артиллерии 106 раз, а также 10 раз использовали беспилотники со взрывными устройствами, в результате одной из таких атак ранен мужчина в поселке Коммунар Беловского района.

КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 109 украинских беспилотников различного типа, 106 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 28 июля до 09.00 29 июля сбито 109 вражеских беспилотников различного типа. 106 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атаки дрона на автомобиль в поселке Коммунар Беловского района ранен 52-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи. Он доставлен в Курскую областную больницу", - добавил глава региона.