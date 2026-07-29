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В Курской области за сутки сбили 109 украинских дронов - РИА Новости, 29.07.2026
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10:07 29.07.2026
В Курской области за сутки сбили 109 украинских дронов

В Курской области за сутки сбили 109 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 109 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ атаковали регион из артиллерии 106 раз, а также 10 раз использовали беспилотники со взрывными устройствами, в результате одной из таких атак ранен мужчина в поселке Коммунар Беловского района.
КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 109 украинских беспилотников различного типа, 106 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 28 июля до 09.00 29 июля сбито 109 вражеских беспилотников различного типа. 106 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Он отметил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атаки дрона на автомобиль в поселке Коммунар Беловского района ранен 52-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи. Он доставлен в Курскую областную больницу", - добавил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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