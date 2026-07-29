В Курске из-за удара украинского дрона ранен человек

Краткий пересказ от РИА ИИ При ударе дрона по многоквартирному дому в Курске пострадал 26-летний мужчина.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, территорию оцепили, работают саперы; еще один дрон упал на территории МКД на проспекте Победы.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при ударе дрона по многоквартирному дому в одном из микрорайонов Курска, территория оцеплена, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Вражеский беспилотник ударил по МКД в одном из микрорайонов города... К сожалению, есть пострадавший: у 26-летнего мужчины термический ожог, на месте ему оказана первая медицинская помощь", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жильцов квартир, территория оцеплена, работают саперы.

"Еще один БПЛА упал на территорию МКД на проспекте Победы - там так же работают над обезвреживанием", - добавил губернатор.