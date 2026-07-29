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В Курске из-за удара украинского дрона ранен человек - РИА Новости, 29.07.2026
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13:56 29.07.2026 (обновлено: 14:27 29.07.2026)
В Курске из-за удара украинского дрона ранен человек

В Курске из-за удара дрона ВСУ по многоквартирному дому ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе дрона по многоквартирному дому в Курске пострадал 26-летний мужчина.
  • Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, территорию оцепили, работают саперы; еще один дрон упал на территории МКД на проспекте Победы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при ударе дрона по многоквартирному дому в одном из микрорайонов Курска, территория оцеплена, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский беспилотник ударил по МКД в одном из микрорайонов города... К сожалению, есть пострадавший: у 26-летнего мужчины термический ожог, на месте ему оказана первая медицинская помощь", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жильцов квартир, территория оцеплена, работают саперы.
"Еще один БПЛА упал на территорию МКД на проспекте Победы - там так же работают над обезвреживанием", - добавил губернатор.
Ранее в среду Хинштейн сообщал, что за прошедшие сутки над территорией Курской области были сбиты 109 украинских беспилотников различного типа, уточнив, что погибших нет.
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