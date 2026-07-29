В Курске из-за удара украинского дрона ранен человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе дрона по многоквартирному дому в Курске пострадал 26-летний мужчина.
- Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, территорию оцепили, работают саперы; еще один дрон упал на территории МКД на проспекте Победы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при ударе дрона по многоквартирному дому в одном из микрорайонов Курска, территория оцеплена, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Уточняется, что сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жильцов квартир, территория оцеплена, работают саперы.
"Еще один БПЛА упал на территорию МКД на проспекте Победы - там так же работают над обезвреживанием", - добавил губернатор.
Ранее в среду Хинштейн сообщал, что за прошедшие сутки над территорией Курской области были сбиты 109 украинских беспилотников различного типа, уточнив, что погибших нет.