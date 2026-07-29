Долг рэпера Face* в России достиг почти 140 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Долг рэп-исполнителя Ивана Дремина* (Face*) достиг почти 140 тысяч рублей.

Судебные приставы взыскивают с музыканта четыре штрафа по административным делам более чем на 118,9 тысячи рублей и исполнительский сбор в 9,9 тысячи рублей.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Долг рэп-исполнителя Ивана Дремина* (творческий псевдоним Face*, признан в РФ иноагентом) достиг почти 140 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В августе 2024 года РИА Новости со ссылкой на документы, которые были в распоряжении агентства, сообщало, что долг Дремина* составлял 93 178 рублей. Рэпер должен был 88 978 рублей штрафа, а также 4,2 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.

По состоянию на 28 июля долг рэпера почти достиг 140 тысяч рублей. В частности, судебные приставы взыскивают с музыканта четыре штрафа по административным делам более чем на 118,9 тысячи рублей и исполнительский сбор в 9,9 тысячи рублей.

Кроме того, главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП , которое ведает особо важными исполнительными производствами, в мае этого года завело на Дремина* исполнительное производство о взыскании 8,8 тысячи рублей "процессуальных издержек в доход государства" с исполнительским сбором на 2 тысячи рублей.

Вместе с тем рэпер избежал оплаты исполнительского сбора - местонахождение музыканта или его активов не удалось установить. Сумма долга неизвестна.

В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.