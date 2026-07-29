Рейтинг@Mail.ru
Долг рэпера Face* в России достиг почти 140 тысяч рублей - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 29.07.2026
Долг рэпера Face* в России достиг почти 140 тысяч рублей

РИА Новости: долг рэпера Face в России достиг почти 140 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэпер Face*
Рэпер Face* - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэпер Face*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долг рэп-исполнителя Ивана Дремина* (Face*) достиг почти 140 тысяч рублей.
  • Судебные приставы взыскивают с музыканта четыре штрафа по административным делам более чем на 118,9 тысячи рублей и исполнительский сбор в 9,9 тысячи рублей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Долг рэп-исполнителя Ивана Дремина* (творческий псевдоним Face*, признан в РФ иноагентом) достиг почти 140 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В августе 2024 года РИА Новости со ссылкой на документы, которые были в распоряжении агентства, сообщало, что долг Дремина* составлял 93 178 рублей. Рэпер должен был 88 978 рублей штрафа, а также 4,2 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
С политолога Шульман* принудительно взыскивают более 140 тысяч рублей долга
22 июля, 18:25
По состоянию на 28 июля долг рэпера почти достиг 140 тысяч рублей. В частности, судебные приставы взыскивают с музыканта четыре штрафа по административным делам более чем на 118,9 тысячи рублей и исполнительский сбор в 9,9 тысячи рублей.
Кроме того, главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, в мае этого года завело на Дремина* исполнительное производство о взыскании 8,8 тысячи рублей "процессуальных издержек в доход государства" с исполнительским сбором на 2 тысячи рублей.
Вместе с тем рэпер избежал оплаты исполнительского сбора - местонахождение музыканта или его активов не удалось установить. Сумма долга неизвестна.
В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Аркадий Бабченко* - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
С иноагента Бабченко* принудительно взыскивают 78,2 тысячи рублей долга
17 июля, 15:21
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала