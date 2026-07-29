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Додон обвинил правящую партию Молдавии в несоблюдении конституции - РИА Новости, 29.07.2026
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13:13 29.07.2026
Додон обвинил правящую партию Молдавии в несоблюдении конституции

Игорь Додон обвинил правящую партию Молдавии в несоблюдении конституции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституция страны подчинена воле одной партии — "Действие и солидарность".
  • Он отметил, что нынешняя власть не соблюдает ни положения Конституции, ни волю народа, ни национальные интересы.
  • Додон призвал к скорейшей смене политической власти для спасения законности, демократии, народа и страны.
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Конституция Молдавии оказалась под угрозой, она подчинена воле одной партии - "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду, заявил бывший глава республики, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон, призвав к скорейшей смене политической власти.
В Молдавии в среду отмечают 32-ю годовщину принятия конституции. По словам Додона, в отличие от прошлых лет сегодня этот день трудно назвать поводом для радости.
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"Основной закон страны оказался подчинен воле одной партии с диктаторскими замашками, которая захватила государственные институты и превратила граждан в жертв антисоциального и антигуманного режима. Конституция Республики Молдова находится под угрозой", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, нынешняя власть – впервые в истории Молдавии – не соблюдает ни положения Конституции, ни волю народа, ни национальные интересы.
"Люди живут с ощущением, что их предало собственное руководство", - подчеркнул он, отметив, что только скорейшая смена политической власти способна спасти законность, демократию, народ и страну.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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