Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституция страны подчинена воле одной партии — "Действие и солидарность".

Он отметил, что нынешняя власть не соблюдает ни положения Конституции, ни волю народа, ни национальные интересы.

Додон призвал к скорейшей смене политической власти для спасения законности, демократии, народа и страны.

КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Конституция Молдавии оказалась под угрозой, она подчинена воле одной партии - "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду, заявил бывший глава республики, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон, призвав к скорейшей смене политической власти.

Молдавии в среду отмечают 32-ю годовщину принятия конституции. По словам Додона , в отличие от прошлых лет сегодня этот день трудно назвать поводом для радости.

"Основной закон страны оказался подчинен воле одной партии с диктаторскими замашками, которая захватила государственные институты и превратила граждан в жертв антисоциального и антигуманного режима. Конституция Республики Молдова находится под угрозой", - написал Додон в своем Telegram-канале

По его словам, нынешняя власть – впервые в истории Молдавии – не соблюдает ни положения Конституции, ни волю народа, ни национальные интересы.

"Люди живут с ощущением, что их предало собственное руководство", - подчеркнул он, отметив, что только скорейшая смена политической власти способна спасти законность, демократию, народ и страну.