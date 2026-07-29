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Жительница Константиновки рассказала об атаке ВСУ во время эвакуации - РИА Новости, 29.07.2026
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10:51 29.07.2026
Жительница Константиновки рассказала об атаке ВСУ во время эвакуации

Украинские дроны атаковали группу жителей Константиновки во время эвакуации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские дроны атаковали группу мирных жителей Константиновки во время эвакуации.
  • Пожилая лежачая женщина умерла от тяжелого ранения руки.
ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали группу мирных жителей Константиновки Донецкой Народной Республики во время эвакуации, пожилая лежачая женщина после тяжелого ранения руки впоследствии скончалась, рассказала РИА Новости одна из эвакуированных из этого города.
Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля 2026 года.
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Женщина, из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, попросила не раскрывать ее личность.
"Когда мы ехали уже сюда, нас вот ребята возили на этих квадроциклах. За нами же дрон влетел, он таки ударил по нам. Первый мимо, а второй в нас", — рассказала беженка.
По ее словам, она получила легкое ранение в ногу, российский военнослужащий, управлявший квадроциклом, — четыре осколочных ранения, а пожилая лежачая женщина, находившаяся в группе, получила тяжелое ранение руки.
Жительница Константиновки пояснила, что пожилой женщине пробило артерию, и когда их довезли до пункта, она истекла кровью, у нее остановилось сердце — женщину не удалось спасти.
Как добавила собеседница агентства, кроме водителя квадроцикла, в группе были только мирные жители, и отметила, что оператор украинского дрона видел, что наносит удар по гражданским.
Накануне пресс-центр группировки "Южная" сообщил, что в ходе эвакуации жителей Константиновки в ДНР украинские военные нанесли удар FPV-дронами по группе из пяти взрослых и двух подростков, в результате чего два человека получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаКиевПроисшествия
 
 
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