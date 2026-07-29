В лагере в Новосибирской области отравились дети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В детском лагере "Чкаловец" в Искитимском районе Новосибирской области шесть детей были госпитализированы с предварительным диагнозом "энтеровирус".
- Началась доследственная проверка по факту случившегося.
НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Шесть детей с диагнозом энтеровирус госпитализированы из детского лагеря в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
Инцидент произошел в Искитимском районе Новосибирской области в детском лагере "Чкаловец". Там была досрочно завершена третья летняя смена для старшей дружины.
"В лагере отдыхают 900 человек. Из них шесть заболевших. Предварительно диагноз - энтеровирус. Мы продолжаем работу по выяснению обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе ведомства.
СУСК РФ по Новосибирской области начал доследственную проверку.