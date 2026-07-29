Рейтинг@Mail.ru
В лагере в Новосибирской области отравились дети - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 29.07.2026
В лагере в Новосибирской области отравились дети

В лагере в Новосибирской области отравились шесть детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском лагере "Чкаловец" в Искитимском районе Новосибирской области шесть детей были госпитализированы с предварительным диагнозом "энтеровирус".
  • Началась доследственная проверка по факту случившегося.
НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Шесть детей с диагнозом энтеровирус госпитализированы из детского лагеря в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
Инцидент произошел в Искитимском районе Новосибирской области в детском лагере "Чкаловец". Там была досрочно завершена третья летняя смена для старшей дружины.
"В лагере отдыхают 900 человек. Из них шесть заболевших. Предварительно диагноз - энтеровирус. Мы продолжаем работу по выяснению обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе ведомства.
СУСК РФ по Новосибирской области начал доследственную проверку.
Нашивка на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В детском лагере под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса
8 июня, 16:08
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияИскитимский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала