В лагере в Новосибирской области отравились дети

НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Шесть детей с диагнозом энтеровирус госпитализированы из детского лагеря в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.

"В лагере отдыхают 900 человек. Из них шесть заболевших. Предварительно диагноз - энтеровирус. Мы продолжаем работу по выяснению обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе ведомства.