Водителей призвали быть внимательными из-за непогоды в Москве в среду

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя, сохранять скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, предупреждает столичный департамент транспорта.

В дептрансе призвали водителей проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на мостах и эстакадах, а также избегать резких маневров и торможений на спусках и подъемах.