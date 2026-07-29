Рейтинг@Mail.ru
Водителей призвали быть внимательными из-за непогоды в Москве в среду - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 29.07.2026
Водителей призвали быть внимательными из-за непогоды в Москве в среду

Дептранс Москвы предупредил водителей о ливне и сильном ветре в среду

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта Москвы предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях: ожидаются ливень, гроза и сильный ветер.
  • Водителей просят быть внимательными на дорогах, проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя, сохранять скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, предупреждает столичный департамент транспорта.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до завтрашнего утра ожидаются ливень, гроза и сильный ветер. Не отвлекайтесь во время движения… Если сильный дождь застал вас за рулем, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погодных условий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей проверять работу дворников и уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на мостах и эстакадах, а также избегать резких маневров и торможений на спусках и подъемах.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в городе
Вчера, 14:47
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала