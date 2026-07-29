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Чат-бот для знакомств "Дайвинчик" продолжает работу в Telegram - РИА Новости, 29.07.2026
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09:56 29.07.2026 (обновлено: 10:17 29.07.2026)
Чат-бот для знакомств "Дайвинчик" продолжает работу в Telegram

"Дайвинчик", который Киев использовал для вербовки, продолжает работу в Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чат-бот для знакомств "Дайвинчик" продолжает работу в Telegram, несмотря на информацию о его использовании украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в террористическую деятельность.
  • У сервиса "Дайвинчик" почти 13,7 миллиона пользователей в месяц.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Чат-бот для знакомств "Дайвинчик", через который Украина втягивала россиян в террористическую деятельность, продолжает работу в Telegram, выяснило РИА Новости.
Ранее в среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.
В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц.
Бот перед началом пользования предупреждает, что в интернете люди могут выдавать себя за других. При этом обещает, что не запрашивает личные данные и не идентифицирует пользователей по каким-либо документам.
Согласно правилам сервиса, пользователями могут быть физические дееспособные лица, при этом если они младше 18 лет, то необходимо согласие законного представителя на пользование сервисом. Также отмечается, что пользователи не должны предоставлять вводящую в заблуждение, ложную или мошенническую информацию.
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