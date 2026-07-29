Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чат-бот для знакомств "Дайвинчик" продолжает работу в Telegram, несмотря на информацию о его использовании украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в террористическую деятельность.
- У сервиса "Дайвинчик" почти 13,7 миллиона пользователей в месяц.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Чат-бот для знакомств "Дайвинчик", через который Украина втягивала россиян в террористическую деятельность, продолжает работу в Telegram, выяснило РИА Новости.
В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц.
Бот перед началом пользования предупреждает, что в интернете люди могут выдавать себя за других. При этом обещает, что не запрашивает личные данные и не идентифицирует пользователей по каким-либо документам.
Согласно правилам сервиса, пользователями могут быть физические дееспособные лица, при этом если они младше 18 лет, то необходимо согласие законного представителя на пользование сервисом. Также отмечается, что пользователи не должны предоставлять вводящую в заблуждение, ложную или мошенническую информацию.