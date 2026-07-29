Краткий пересказ от РИА ИИ Чат-бот для знакомств "Дайвинчик" продолжает работу в Telegram, несмотря на информацию о его использовании украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в террористическую деятельность.

У сервиса "Дайвинчик" почти 13,7 миллиона пользователей в месяц.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Чат-бот для знакомств "Дайвинчик", через который Украина втягивала россиян в террористическую деятельность, продолжает работу в Telegram, выяснило РИА Новости.

Ранее в среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.

В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц.

Бот перед началом пользования предупреждает, что в интернете люди могут выдавать себя за других. При этом обещает, что не запрашивает личные данные и не идентифицирует пользователей по каким-либо документам.