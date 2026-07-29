Над Чувашией сбили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Чувашией сбиты два беспилотника, работает ПВО.
- Глава республики Олег Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбиты над Чувашией, работает ПВО, сообщил глава республики Олег Николаев.
Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и строго соблюдать меры безопасности.
"Не поддавайтесь тревоге, ведь именно этого добивается враг. Также прошу вас не снимайте и не публикуйте работу наших защитников, чтобы не помогать неприятелю", - заявил Николаев.
Он добавил, что оперативные службы продолжают работу.
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