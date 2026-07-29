Над Чувашией сбили два беспилотника

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и строго соблюдать меры безопасности.

"Не поддавайтесь тревоге, ведь именно этого добивается враг. Также прошу вас не снимайте и не публикуйте работу наших защитников, чтобы не помогать неприятелю", - заявил Николаев.