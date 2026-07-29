В ХМАО при пожаре в промзоне никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пыть-Яхе на улице Магистральной загорелась строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом на площади около одной тысячи квадратных метров.
- Огонь распространился на два расположенных рядом склада, при этом никто из граждан не пострадал.
- Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и правил техники на территории промзоны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, где горит строительная химия и дизельное топливо, нет, причины возгорания устанавливаются, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"На текущий момент установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Угроза жизни и здоровью населения отсутствует. Причины пожара устанавливаются", – говорится в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что возгорание растворов и масел для буровых установок произошло на территории промзоны. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, соблюдению правил техники, добавили в пресс-службе.
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