В ХМАО при пожаре в промзоне никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пыть-Яхе на улице Магистральной загорелась строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом на площади около одной тысячи квадратных метров.

Огонь распространился на два расположенных рядом склада, при этом никто из граждан не пострадал.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и правил техники на территории промзоны.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, где горит строительная химия и дизельное топливо, нет, причины возгорания устанавливаются, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным МЧС России , строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади порядка одной тысячи квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе на улице Магистральной, огонь распространился на два расположенных рядом склада.

"На текущий момент установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Угроза жизни и здоровью населения отсутствует. Причины пожара устанавливаются", – говорится в сообщении надзорного органа.