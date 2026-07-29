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В ХМАО при пожаре в промзоне никто не пострадал - РИА Новости, 29.07.2026
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18:53 29.07.2026
В ХМАО при пожаре в промзоне никто не пострадал

В Пыть-Яхе при пожаре в промзоне никто не пострадал

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пыть-Яхе на улице Магистральной загорелась строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом на площади около одной тысячи квадратных метров.
  • Огонь распространился на два расположенных рядом склада, при этом никто из граждан не пострадал.
  • Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и правил техники на территории промзоны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, где горит строительная химия и дизельное топливо, нет, причины возгорания устанавливаются, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным МЧС России, строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади порядка одной тысячи квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе на улице Магистральной, огонь распространился на два расположенных рядом склада.
"На текущий момент установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Угроза жизни и здоровью населения отсутствует. Причины пожара устанавливаются", – говорится в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что возгорание растворов и масел для буровых установок произошло на территории промзоны. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, соблюдению правил техники, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияПыть-ЯхХанты-Мансийский автономный округРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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