Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве

Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве

© Соцсети Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве

Краткий пересказ от РИА ИИ Двух поляков, избивших украинскую пару во Вроцлаве, арестовали на три месяца.

Третий участник нападения скрылся, полиция ведет его поиски.

Прокуратура предъявила арестованным обвинения в избиении на почве национальной ненависти.

ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Двух поляков, избивших украинскую пару во Вроцлаве, арестовали на три месяца, третий нападавший скрылся, сообщает Польское телевидение.

На прошлой неделе трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, врачам пришлось наложить девушке швы на шею.

"Адам К. и Томаш К., подозреваемые в жестоком избиении украинской пары, в качестве меры пресечения арестованы судом на три месяца", - говорится в сообщении.

При этом третьему участнику избиения удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

Прокуратура предъявила Адаму К. и Томашу К. обвинения в избиении на почве национальной ненависти. Однако из адвокат отрицает, что именно украинское происхождение пострадавших стало причиной нападения.

Оба арестованных ранее были известны полиции. Адам К. уже отбыл 10-летний срок лишения свободы. После тюрьмы он выступал в кулачных боях. Томаш К. в свою очередь выступает в боях ММА.

Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.