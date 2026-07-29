Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двух поляков, избивших украинскую пару во Вроцлаве, арестовали на три месяца.
- Третий участник нападения скрылся, полиция ведет его поиски.
- Прокуратура предъявила арестованным обвинения в избиении на почве национальной ненависти.
ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Двух поляков, избивших украинскую пару во Вроцлаве, арестовали на три месяца, третий нападавший скрылся, сообщает Польское телевидение.
"Адам К. и Томаш К., подозреваемые в жестоком избиении украинской пары, в качестве меры пресечения арестованы судом на три месяца", - говорится в сообщении.
При этом третьему участнику избиения удалось скрыться, полиция ведет его поиски.
Прокуратура предъявила Адаму К. и Томашу К. обвинения в избиении на почве национальной ненависти. Однако из адвокат отрицает, что именно украинское происхождение пострадавших стало причиной нападения.
Оба арестованных ранее были известны полиции. Адам К. уже отбыл 10-летний срок лишения свободы. После тюрьмы он выступал в кулачных боях. Томаш К. в свою очередь выступает в боях ММА.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Террористические организации, запрещены в России.
* Террористические организации, запрещены в России.