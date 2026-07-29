В ХМАО произошел пожар на площадке, где хранилась строительная химия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На открытой площадке в Пыть-Яхе в ХМАО загорелись строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом.
- Огонь распространился на два расположенных рядом склада, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади порядка 1 тысячи квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе в ХМАО, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Пыть-Яхе по улице Магистральной произошло возгорание масел в бочках, строительной химии и дизельного топлива на открытой территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь распространился на два расположенных рядом склада. Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.