Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО произошел пожар на площадке, где хранилась строительная химия - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 29.07.2026 (обновлено: 17:20 29.07.2026)
В ХМАО произошел пожар на площадке, где хранилась строительная химия

В ХМАО произошел пожар на площадке, где хранилась строительная химия и ГСМ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На открытой площадке в Пыть-Яхе в ХМАО загорелись строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом.
  • Огонь распространился на два расположенных рядом склада, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади порядка 1 тысячи квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе в ХМАО, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Пыть-Яхе по улице Магистральной произошло возгорание масел в бочках, строительной химии и дизельного топлива на открытой территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь распространился на два расположенных рядом склада. Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании склада со строительными материалами во Владимире - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Во Владимире потушили пожар на складе со стройматериалами
28 июля, 23:50
 
ПроисшествияПыть-ЯхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала