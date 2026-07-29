В ХМАО произошел пожар на площадке, где хранилась строительная химия

Краткий пересказ от РИА ИИ На открытой площадке в Пыть-Яхе в ХМАО загорелись строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом.

Огонь распространился на два расположенных рядом склада, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади порядка 1 тысячи квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе в ХМАО, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В Пыть-Яхе по улице Магистральной произошло возгорание масел в бочках, строительной химии и дизельного топлива на открытой территории", - говорится в сообщении.