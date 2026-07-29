В подразделении "БАРС-ДНР" заявили о растущем числе добровольцев

"Очень много людей хотят к нам прийти. Это очень нас радует. Много видно молодых ребят и средней возрастной категории. Они все хотят и горят прийти сюда (в подразделение - ред.) и защищать свой дом. Приезжают люди из разных городов, в том числе из Ростова и Москвы. Есть те, кто только пришли, не служив срочную службу, есть те, кто уже имеет боевой опыт в разных городах нашей Донецкой Народной Республики", - сказал Пазик.