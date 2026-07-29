В подразделении "БАРС-ДНР" заявили о растущем числе добровольцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число желающих вступить в ряды добровольческого подразделения «БАРС-ДНР» растет.
- В подразделение приезжают добровольцы из других регионов Российской Федерации, включая Ростов и Москву.
- Большинство личного состава «БАРС-ДНР» — коренные жители ДНР.
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Число желающих вступить в ряды добровольческого подразделения "БАРС-ДНР" растет, добровольцы приезжают и из других регионов Российской Федерации, сообщил РИА Новости боец с позывным Пазик.
"Очень много людей хотят к нам прийти. Это очень нас радует. Много видно молодых ребят и средней возрастной категории. Они все хотят и горят прийти сюда (в подразделение - ред.) и защищать свой дом. Приезжают люди из разных городов, в том числе из Ростова и Москвы. Есть те, кто только пришли, не служив срочную службу, есть те, кто уже имеет боевой опыт в разных городах нашей Донецкой Народной Республики", - сказал Пазик.
Он уточнил, что большинство личного состава "БАРС-ДНР" являются коренными жителями ДНР.
"Нас много местных. Мы уже были в этих (республиканских - ред.) городах, мы прекрасно понимаем, где может противник отправлять свои дроны на нас и на население", - сказал боец, отвечая на вопрос о преимуществах местных жителей в составе добровольческого подразделения.
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