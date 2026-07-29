Рейтинг@Mail.ru
В подразделении "БАРС-ДНР" заявили о растущем числе добровольцев - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 29.07.2026
В подразделении "БАРС-ДНР" заявили о растущем числе добровольцев

Боец Пазик: число желающих вступить в ряды подразделения "БАРС-ДНР" растет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики добровольческого подразделения ВС РФ
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число желающих вступить в ряды добровольческого подразделения «БАРС-ДНР» растет.
  • В подразделение приезжают добровольцы из других регионов Российской Федерации, включая Ростов и Москву.
  • Большинство личного состава «БАРС-ДНР» — коренные жители ДНР.
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Число желающих вступить в ряды добровольческого подразделения "БАРС-ДНР" растет, добровольцы приезжают и из других регионов Российской Федерации, сообщил РИА Новости боец с позывным Пазик.
Подразделение "БАРС-ДНР" было создано с целью защиты энергообъектов, дорог и других гражданских объектов на территории ДНР от атак беспилотников ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
ВСУ доставляли дроны к линии фронта через отделения "Новой почты"
08:55
"Очень много людей хотят к нам прийти. Это очень нас радует. Много видно молодых ребят и средней возрастной категории. Они все хотят и горят прийти сюда (в подразделение - ред.) и защищать свой дом. Приезжают люди из разных городов, в том числе из Ростова и Москвы. Есть те, кто только пришли, не служив срочную службу, есть те, кто уже имеет боевой опыт в разных городах нашей Донецкой Народной Республики", - сказал Пазик.
Он уточнил, что большинство личного состава "БАРС-ДНР" являются коренными жителями ДНР.
"Нас много местных. Мы уже были в этих (республиканских - ред.) городах, мы прекрасно понимаем, где может противник отправлять свои дроны на нас и на население", - сказал боец, отвечая на вопрос о преимуществах местных жителей в составе добровольческого подразделения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРостовМоскваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала