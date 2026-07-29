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Число погибших при землетрясении на Кюсю выросло до 13 человек - РИА Новости, 29.07.2026
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04:16 29.07.2026

Число погибших при землетрясении на Кюсю выросло до 13 человек

© REUTERS / Issei KatoЭкран с новостями о землетрясении на острове Кюсю
Экран с новостями о землетрясении на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Issei Kato
Экран с новостями о землетрясении на острове Кюсю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясения в районе префектуры Кумамото выросло до 13 человек.
  • Власти Японии намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей.
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13 человек, заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
"По состоянию на 8.30 по местному времени (02.30 мск - ред.) число погибших составляет 13 человек", - подчеркнула она.
Премьер также отметила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей.
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В миреКумамото (префектура)ЯпонияСанаэ Такаити
 
 
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