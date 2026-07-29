Число погибших при землетрясении на Кюсю выросло до 13 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате землетрясения в районе префектуры Кумамото выросло до 13 человек.
- Власти Японии намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей.
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13 человек, заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
"По состоянию на 8.30 по местному времени (02.30 мск - ред.) число погибших составляет 13 человек", - подчеркнула она.
Премьер также отметила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей.