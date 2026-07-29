Рейтинг@Mail.ru
Стоматолог объяснила, почему вредно грызть лед - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 29.07.2026
Стоматолог объяснила, почему вредно грызть лед

Врач Узакова: резкий перепад температур может спровоцировать повреждение эмали

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗубной протез, изготовленный в стоматологической поликлинике
Зубной протез, изготовленный в стоматологической поликлинике - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Зубной протез, изготовленный в стоматологической поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Раскусывание льда создает избыточное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может усугубить проблемы в этой области, предупредила врач-стоматолог клиники "Атрибьют" Маргарита Узакова.
  • Резкий перепад температур при контакте со льдом может привести к появлению микротрещин и сколов на эмали.
  • Непреодолимая тяга грызть лед может быть симптомом железодефицитной анемии, поэтому стоит обратиться к терапевту и сдать анализы на уровень ферритина и гемоглобина.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Раскусывание льда создает избыточное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может усугубить проблемы в этой области, предупредила врач-стоматолог клиники "Атрибьют" Маргарита Узакова.
"Лед - экстремально твердый материал, и для его раскусывания требуется усилие, значительно превышающее жевательное давление при употреблении обычной пищи. Это создает дополнительное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может привести к усугублению текущих процессов в этой области", - сказала Узакова в беседе с "Лентой.ру".
Девушка на приеме у зубного врача - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Стоматолог рассказала, кому нужен ирригатор
29 июня, 01:25
По словам стоматолога, резкий перепад температур при контакте со льдом тоже может навредить - он провоцирует появление микротрещин и сколов на эмали. Если же тянет похрустеть, Узакова посоветовала заменить лед на яблоки или морковь, а ледяные напитки пить через соломинку, чтобы уменьшить контакт зубов с холодом. Однако непреодолимая тяга грызть лед может быть симптомом железодефицитной анемии, отметила врач.
"Если вы замечаете за собой эту привычку, вместо походов к стоматологу стоит начать с визита к терапевту и сдачи базового чекапа на уровень ферритина и гемоглобина", - заключила специалист.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Стоматолог назвала пять правил чистки зубов
27 июня, 01:57
 
ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала