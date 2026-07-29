Стоматолог объяснила, почему вредно грызть лед

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Раскусывание льда создает избыточное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может усугубить проблемы в этой области, предупредила врач-стоматолог клиники "Атрибьют" Маргарита Узакова.
- Резкий перепад температур при контакте со льдом может привести к появлению микротрещин и сколов на эмали.
- Непреодолимая тяга грызть лед может быть симптомом железодефицитной анемии, поэтому стоит обратиться к терапевту и сдать анализы на уровень ферритина и гемоглобина.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Раскусывание льда создает избыточное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может усугубить проблемы в этой области, предупредила врач-стоматолог клиники "Атрибьют" Маргарита Узакова.
"Лед - экстремально твердый материал, и для его раскусывания требуется усилие, значительно превышающее жевательное давление при употреблении обычной пищи. Это создает дополнительное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может привести к усугублению текущих процессов в этой области", - сказала Узакова в беседе с "Лентой.ру".
Стоматолог рассказала, кому нужен ирригатор
29 июня, 01:25
По словам стоматолога, резкий перепад температур при контакте со льдом тоже может навредить - он провоцирует появление микротрещин и сколов на эмали. Если же тянет похрустеть, Узакова посоветовала заменить лед на яблоки или морковь, а ледяные напитки пить через соломинку, чтобы уменьшить контакт зубов с холодом. Однако непреодолимая тяга грызть лед может быть симптомом железодефицитной анемии, отметила врач.
"Если вы замечаете за собой эту привычку, вместо походов к стоматологу стоит начать с визита к терапевту и сдачи базового чекапа на уровень ферритина и гемоглобина", - заключила специалист.
Стоматолог назвала пять правил чистки зубов
27 июня, 01:57